LIVESTREAM Brabantse Pijl: Kopgroep krijgt niet veel ruimte, op naar de lokale rondes in Overijse

De Noor Adne Holter is de jongste renner in de kopgroep. Hij koerst sinds 2022 al bij Uno-X en kwam in de Tour of Norway van vorig seizoen het dichtst bij zijn eerste profwinst. Thibau Nys klopte hem op een pittige aankomst bergop.



Ook Unibet-Tietema Rockets blijft bedrijvig bij de overgang naar de Ardennen. De Nederlander Joren Bloem is hun gezant in de aanval. De Amstel Gold Race van zondag is het laatste wapenfeit van zijn ploeg in hun succesvolle voorjaar. Voor de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik kreeg het geen uitnodiging.



Antonio Jesus Soto sluit de rij vooraan. De Spanjaard koerst al heel zijn carrière voor kleinere ploegen uit eigen land, sinds vorig jaar voor Equipo Kern Pharma. Daar mocht hij wel meevieren in de Vuelta, waar hij zijn teammaats liefst drie ritzeges zag pakken.