Winterweer trekt streep door 1B-wedstrijden bij Lommel, RSCA Futures, Lokeren-Temse en Seraing

In Lommel kon vrijdag niet gevoetbald worden door het winterweer. De middenmoter stelde zijn wedstrijd tegen Francs Borains uit.

"De flinke sneeuwval van donderdag kleurde het Soevereinstadion wit. Lommel SK heeft met man en macht gewerkt om het veld sneeuwvrij te krijgen, waarna 's avonds een keuring van de bond volgde", duidt de club op zijn website.

"Na overleg met de verschillende belanghebbende is besloten om de wedstrijd op vrijdagavond tot nader orde uit te stellen. Een nieuwe datum is nog niet bekend gemaakt. De bond zal hier binnenkort meer informatie over geven."

Lommel wilde in het eigen Soevereinstadion de negatieve spiraal van voor de korte winterstop doorbreken. De Limburgers konden sinds begin november niet meer winnen en zijn in het klassement weggezakt naar de achtste plaats met 19 punten.

Francs Borains kroop met een recente 7 op 9 dan weer uit de degradatiezone en is met 14 punten twaalfde.