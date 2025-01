Jannik Sinner kent in april uitspraak rond dopingzaak: "Natuurlijk speelt het in mijn hoofd"

Het Internationaal Sporttribunaal TAS zal op 16 en 17 april de dopingzaak van de Italiaanse toptennisser Jannik Sinner behandelen. De hoorzitting zal achter gesloten deuren plaatsvinden in het hoofdkwartier in Lausanne in Zwitserland.

Toen Jannik Sinner vanmorgen de pers toesprak in aanloop naar de Australian Open, waar hij titelverdediger is, had hij nog geen nieuws over een datum. "Ik weet evenveel als jullie", zei hij. "We zitten in een fase waarin we niet veel weten."

Enkele uren later heeft het TAS een datum geprikt. Op 16 en 17 april wordt de dopingzaak behandeld in Lausanne.

De 23-jarige Sinner, de nummer 1 van de wereld, testte in maart 2024 twee keer positief op de verboden stof clostebol, maar het International Tennis Integrity Agency (ITIA) sprak de Italiaan toch vrij, omdat zijn overtreding waarschijnlijk te maken had met een besmet product.

Sinner verklaarde dat de substantie in zijn lichaam was terechtgekomen als gevolg van een besmetting door een lid van zijn medische team, die een in Italië vrij verkrijgbare spray met daarin clostebol had gebruikt om een snee in zijn vinger te behandelen.

Eind september ging het Wereldantidopingagentschap WADA bij het TAS in beroep tegen de vrijspraak die Sinner verkreeg. Het WADA was het oneens met het ITIA-oordeel dat er geen sprake zou zijn van "schuld of nalatigheid" en eist een schorsing van één à twee jaar.