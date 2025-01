Stralende Tim Merlier over duobaan in de Tour: "We willen bewijzen dat het mogelijk is"

Voor Tim Merlier was de ploegvoorstelling van Soudal-Quick Step een grote goednieuwsshow. De 32-jarige sprinter mag komende zomer deelnemen aan de Tour de France én heeft prompt bijgetekend tot en met 2028. "Neen, de Tour was geen voorwaarde voor mijn verlenging."

"Maar de klassementsmannen zitten toch vooraan tot in de finale. Als ik met Bert (Van Lerberghe) mijn wagon kan aanpikken en dan mijn ding kan doen, dan is er iets mogelijk. Een volledige trein is niet nodig voor ons."

"Evident is het inderdaad niet", knikt hij over het gedeelde kopmanschap met Remco Evenepoel.

"Ik had vorig jaar al gezegd dat het mogelijk was om er samen naartoe te gaan. Dat proberen we dit jaar en we willen aan de buitenwereld tonen dat het mogelijk is. Daar ben ik zelf van overtuigd."

Merlier mag dit seizoen bovendien naar de Tour. Was dat een voorwaarde in zijn contractbesprekingen? "Neen, dat is niet opgenomen in mijn contract, maar het toont wel het vertrouwen."

Zijn glimlach sprak boekdelen: Tim Merlier heeft een deal tot en met 2028 afgesloten bij Soudal - Quick Step . "Ik voel me hier heel goed en het vertrouwen is wederzijds", aldus de sprinter.

Ik blijf het proberen in Wevelgem, maar de puzzelstukjes moeten in elkaar schuiven. En in Roubaix moet ik eens wat geluk hebben.

Merlier koerst eind deze maand al in Saudi-Arabië en bouwt via de UAE Tour op naar Kuurne-Brussel-Kuurne. "De Omloop doe ik niet, want Kuurne ligt me iets beter. Je moet ook kiezen, hé."

"Ik rijd ook De Panne en de Scheldeprijs, wellicht de Ronde en zeker Gent-Wevelgem en Parijs-Roubaix. Ik blijf het proberen in Wevelgem, maar de puzzelstukjes moeten in elkaar schuiven. En in Roubaix moet ik eens wat geluk hebben."

De voorjaarsploeg is wel veranderd. "Kasper Asgreen en Julian Alaphilippe waren onze leiders. Hun vertrek zorgt misschien voor een ander gevoel en we zullen misschien anders koersen."

"Maar de Wolfpack bestaat nog. We trekken nog altijd aan hetzelfde zeel en we hebben mannen die mooie resultaten kunnen boeken. Ik denk aan Yves Lampaert, Warre Vangheluwe en Dries Van Gestel."

"En Paul Magnier", zegt Merlier nog over de 20-jarige Franse chouchou. "Hij is voor mij een type zoals Wout van Aert. Een klassieke renner die supersnel is. Ik denk dat hij zelfs een stuk sneller is dan Wout."

Waarna Merlier van onze reporter nog één koers mocht kiezen die hij dit jaar graag zou winnen. "Bij jullie collega's heb ik over geel in de openingsrit van de Tour gesproken, hier zeg ik Kuurne. Het is moeilijk kiezen, hoor."