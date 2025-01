Remco Evenepoel liet zich al vaccineren met oog op WK in Rwanda: "Nooit getwijfeld"

Zijn revalidatie blijft nog een kopzorg, maar zijn vaccinatie is wel al in orde. Remco Evenepoel kreeg al de nodige vaccins met het oog op het WK wielrennen in Rwanda. "Dat zit er al in", lacht hij.

Remco Evenepoel focust voorlopig op zijn herstel om "200 procent" te zijn in de Tour. Maar ook het WK in Rwanda zal eind september wel op de kalender van de olympische kampioen omcirkeld staan.

Wie wil afreizen naar Oost-Afrika, moet wel gevaccineerd zijn tegen onder meer hepatitis A en gele koorts. En niet alle wielrenners staan ervoor te springen, uit vrees dat de vaccinaties hun conditie zal beïnvloeden.

Voor Evenepoel is dat alvast geen zorg meer. "Dat was al in orde voor mijn val", vertelt hij. "Het zit er al in. Ik heb er wel wat van gevoeld, maar gelukkig was het maar één nachtje."

"Ik heb ook niet getwijfeld om dat te doen. Vanaf het moment dat het WK bekendgemaakt werd, had ik al besloten dat ik het vaccin ging nemen, zo snel mogelijk."

Toch alvast één kopzorg minder voor onze landgenoot.