Simmons stond eerst niet op startlijst, was tegen "gekke" rit, maar pakt 1e WT-zege: "Vreemdste dag uit carrière"

Niemand die kon voorspellen dat Quinn Simmons vandaag zijn eerste WorldTour-zege zou boeken. Al zeker de 23-jarige Amerikaan niet. De renner van Lidl-Trek miste de start van de bizarre rit die slechts 25 km lang was. "Ik zat tussen de wagens mijn beenstukken uit te doen", vertelt hij. En dat was niet het enige obstakel op zijn weg richting de triomf.

"Dit is vast de vreemdste dag van mijn carrière."

Vooral Quinn Simmons kan het niet geloven dat hij vandaag zijn eerste WorldTour-zege heeft geboekt in Catalonië. Want de voorlaatste rit werd bijna geschrapt door felle rukwinden.

"Eerst zouden we niet rijden, dan toch wel en ten slotte weer ingekort", haalt de renner van Lidl-Trek zijn schouders op. "Ik was best verrast dat we toch nog op de fiets moesten kruipen, want ik was een van de renners die tegen een (her)start gestemd heeft."

"Niemand wist echt goed wat er aan de hand was. Dat maakte de hele boel wel nerveus. Ik kon zelfs niet goed inschatten wanneer de start was. Ik zat net tussen de wagens mijn beenstukken uit te doen. Ik dacht: "Goed, mijn rit zit er al op na 2 km." Het was gek."