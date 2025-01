De halve finales zijn bekend: dit zijn de affiches voor de Beker van België bij de vrouwen

Voor de volgers van het Belgische vrouwenvoetbal: ook de halve finales van de beker zijn bekend. Zo zullen Genk en Anderlecht elkaar in de ogen kijken, Standard en OH Leuven kleuren de andere clash.

KRC Genk en Anderlecht bekampen elkaar in de halve finales van de Beker van België vrouwenvoetbal. In de andere halve finale strijden Standard en OH Leuven om een finaleticket. Dat heeft de Belgische voetbalbond (KBVB) donderdag gemeld.

De halve finales zijn op zaterdag 15 februari om 16 uur voorzien, aldus de KBVB.

De finale van de Belgische voetbalbeker bij de vrouwen staat gepland op paasmaandag 21 april in het Edmond Machtensstadion in Sint-Jans-Molenbeek, de thuisbasis van RWDM.

Vorig seizoen won Club YLA de finale na strafschoppen tegen Oud-Heverlee Leuven. Club verloor deze editie in de kwartfinales van Anderlecht.