Topschutter Christian Benteke: "Ik kan de Rode Duivels nog iets bijbrengen: goals"

Christian Benteke blijft beschikbaar voor de nationale ploeg. "Zolang ik speel, laat ik de deur open", vertelt de 34-jarige goalgetter in een interview met het weekblad Humo. "Alleen, het is geen obsessie."

Christian Benteke voetbalt tegenwoordig in de Verenigde Staten. Bij DC United schiet hij ze vlot binnen. Vorig jaar deed niemand beter dan zijn 23 doelpunten in de MLS , ook Lionel Messi niet. De Argentijnse superster kwam aan 20 stuks voor Inter Miami.

Christian Benteke voetbalt niet langer in de Premier League, wel in de Major League Soccer in Amerika.

"In het verleden werden jongens die in Qatar of China speelden gewoon opgeroepen", stelt hij.



"Amerika is het eind van de wereld niet, het is geen land zonder tv of internet. Het voetbal is er meer dan behoorlijk en de beste speler ter wereld speelt er: dat verdient respect."



"Maar goed, ik weet hoe het wereldje werkt. Met mijn verhuis naar Amerika heb ik mijn carrière als international blijkbaar afgesloten."