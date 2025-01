Komt Van der Poel in jacht op wereldtitel MTB minder hindernissen tegen dan gedacht? "Dankzij regel uit Glasgow"

wo 8 januari 2025 09:18

Na wereldtitels in het veldrijden, gravel en op de weg wil Mathieu van der Poel dit jaar zijn bingokaart nog wat meer afstempelen met een wereldtitel in het mountainbiken. Is dat realistisch? We legden ons oor te luister bij Nederlands bondscoach Gerben de Knegt.

"Als ik mag kiezen, dan zou ik dit jaar graag wereldkampioen mountainbiken worden. Dat is me nog niet gelukt en blijft in mijn achterhoofd spelen."



In zijn eindejaarsinterview bij Sporza zei Mathieu van der Poel nadrukkelijk dat hij in 2025 opnieuw wil terugkeren naar zijn grote liefde: het mountainbiken.



Alleen is er van Mathieu van der Poel geen spoor op de UCI-ranking in het mountainbiken.



Hoe kan hij een ticket versieren voor het WK mountainbike? En wat moet Van der Poel forceren om een goeie startplek af te dwingen?

Redmiddel

"Nederland heeft normaal 3 startplekken. Aangezien Mathieu de enige Nederlandse mountainbiker is op eliteniveau, is een WK-ticket voor hem geen probleem", beantwoordt bondscoach Gerben de Knegt de eerste vraag.



De startrij op het WK wordt dan weer bepaald door de UCI-ranking in het mountainbiken.



"Het klopt dat Mathieu momenteel 0 UCI-punten heeft in het mountainbiken (omdat hij het voorbije jaar geen enkele MTB-race deed). Hij zal dus niet helemaal vooraan starten."

Nieuwe regel sinds WK in Glasgow is in het voordeel van Mathieus startpositie. Gerben de Knegt (bondscoach van Nederland)

Moet Van der Poel dan halsoverkop een hoop MTB-races aan zijn kalender toevoegen? "Mocht Mathieu 2 Wereldbekers rijden, dan nog zou hij niet in de top 100 terechtkomen op de UCI-ranking."



"Maar sinds het WK mountainbike in Glasgow is er een nieuwe regel toegevoegd in de technische gids", komt De Knegt met een redmiddel.



"Deelnemers die in de top 10 staan van een andere wielerdiscipline mogen op kampioenschappen op de 5e startrij plaatsnemen."

Werk aan de winkel