Mathieu van der Poel deelt zijn doelen en heeft één grote wens voor 2025: "Met z'n allen iets positiever zijn"

zo 5 januari 2025 10:35

Mathieu van der Poel wil ook in 2025 schitteren in de klassiekers.

Afvinken is een van de hobby's van Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck). Ook in het nieuwe jaar heeft het multitalent enkele vinkjes in zijn hoofd. "Als ik mag kiezen, zou ik in 2025 graag wereldkampioen mountainbiken worden", vertelt de 29-jarige Nederlander in een uitgebreid interview.

Met 2 wereldtitels (veld en gravel) en 2 zeges in monumenten was 2024 een boerenjaar voor Mathieu van der Poel.



"De Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix winnen in de regenboogtrui is misschien wel het hoogtepunt van mijn carrière geweest. Dat is toch iets vrij unieks", kijkt hij met trots terug.



Al bekent Van der Poel dat hij in de Ronde bijna op breken stond. "Het was een enorm lastige editie, zeker door de weersomstandigheden (hevige regen) in het laatste uur."



"Ik kreeg hetzelfde gevoel als op het WK in Harrogate 2019. De hongerklop was niet zo veraf. Veel langer mocht de wedstrijd voor mij dus niet duren."

We zijn aan het nadenken hoe we het gat op Pogacar kleiner kunnen maken. Mathieu van der Poel

In 2025 richt Van der Poel zijn vizier opnieuw op de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.



Met een 4e zege in Vlaanderens Mooiste zou "Matje" bovendien alleen recordhouder worden. Maar dan moet hij wel afrekenen met een zekere Tadej Pogacar.



"Het zal moeilijk zijn om hem te kloppen, maar het is een uitdaging die ik graag aanga", klinkt Van der Poel strijdvaardig.



"We zijn aan het nadenken hoe we het gat op Pogacar kleiner kunnen maken. Want dat zal nodig zijn om hem te kunnen verslaan in de Ronde."



"Misschien kan dat door iets andere en lastigere trainingen. Daarom schrap ik bijvoorbeeld de Wereldbeker-cross in Benidorm omdat een stage in diezelfde periode me beter zal maken richting het voorjaar."

Haat-liefdeverhouding met Tour

Van der Poel heeft nog geen exact programma afgeklopt voor de klassiekers.



"Maar in tegenstelling tot vorig jaar zal ik waarschijnlijk niet doortrekken tot Luik-Bastenaken-Luik. Het zal gewoon tot Parijs-Roubaix zijn."



In die voorjaarspuzzel zou wel een "nieuwe" koers ingepast kunnen worden met Parijs-Nice. "Nieuwe koersen zorgen voor nieuwe impulsen."



"Daarom zou Parijs-Nice een optie kunnen zijn in plaats van Tirreno-Adriatico, die ik wel al enkele keren heb gereden."

Ik rijd liever 5 koersen waarin ik meedoe om te winnen dan 20 etappes waarin ik de helft van de tijd niet meedoe voor de zege. Mathieu van der Poel

Met de Tour heeft Van der Poel in de loop der jaren een soort haat-liefdeverhouding opgebouwd. "Het is een wedstrijd die ik niet supergraag doe."



"Buiten ritten proberen te winnen en de gele trui dragen, valt er voor mij in de Tour niet zo heel veel te halen."



"Ik rijd liever 5 koersen waarin ik meedoe om te winnen dan 20 etappes waarin ik de helft van de tijd niet meedoe voor de zege."



Maar gelukkig is er in zijn Tour-ploeg iemand zoals Jasper Philipsen. "Met Jasper erbij heb ik dan telkens het doel om hem aan zoveel mogelijk ritzeges te helpen. Dat vind ik leuk en het neemt ook druk bij mij weg."



Van der Poel loodste Philipsen in de Tour al naar tal van ritzeges.

Wereldkampioen MTB

Van der Poel denkt eraan om dit jaar ook weer de draad op te pakken in zijn grote liefde: het mountainbiken.

"Als ik mag kiezen, zou ik dit jaar graag wereldkampioen mountainbiken worden. Dat is me nog niet gelukt en blijft in mijn achterhoofd spelen."



Ook een olympische titel op de mountainbike is nog een blinde vlek op zijn erelijst. "Daar heb ik nog één kans voor: Los Angeles 2028."



"LA zal bijna met zekerheid de laatste Spelen zijn waaraan ik deelneem", berekent Van der Poel, die dan 33 zal zijn.



"Het zou heel mooi zijn om in LA misschien op de mountainbike proberen af te sluiten."

Van der Poel leeft zich graag uit op zijn mountainbike.

Einde carrière

Die successen op de weg en mountainbike kan Van der Poel enkel op een Canyon-fiets verzilveren, want de alleskunner ondertekende vorig jaar een contract van 10 (!) jaar met het fietsenmerk.



"Maar dat hoeft niet in de hoedanigheid van topsporter te zijn. Dat kan ook als ambassadeur", licht de Nederlander toe.



Vast staat wel dat Van der Poel zijn kunstjes op de fiets nog zeker 4 jaar zal etaleren bij Alpecin-Deceuninck. Wil hij dan nooit eens voor een andere broodheer rijden?

"Ik ben er zeker van dat ik bij Alpecin-Deceuninck naar waarde word betaald. Al klopt het dat ik op een ander misschien wat meer had kunnen verdienen."



"De mensen uit de ploeg zijn mijn vrienden en familie geworden. Ik heb bovendien veel te danken aan Christoph en Philip Roodhooft. Dat zijn zaken die ik meeneem naar contractbesprekingen."

Ik ga zeker niet tot mijn 40e blijven koersen. Mathieu van der Poel

Van der Poel blaast deze maand 30 kaarsjes uit. Dat betekent dat hij dichter bij het einde dan bij het begin van zijn profcarrière staat.



"Ik ga zeker niet tot mijn 40e blijven koersen", klinkt Van der Poel stellig. "Ik vind het belangrijk om te stoppen op een hoogtepunt of op een punt waar je vrede mee kan nemen."



"Soms zie je dat renners te lang blijven koersen, wat dan een beetje afbreuk doet aan de erelijst die ze bij elkaar gefietst hebben."



Wat Van der Poel na zijn carrière zal doen, weet hij nog niet. "Maar ik zal me zeker niet vervelen. Ik heb nog een bucketlist" Zo is er een weddenschap met Average Rob in zijn achterhoofd blijven plakken: "Ik zou bijvoorbeeld graag eens aan een Ironman meedoen. Sportief zal ik dus wel altijd blijven."

Van der Poel heeft zijn crosscampagne ingezet met een zegereeks.

Positiviteit