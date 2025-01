"Vooral mentaal niet te onderschatten": Peter Vandenbempt ziet "kwalijke evolutie" in Belgische voetbal

Één wedstrijd om de drie dagen. Vanavond beginnen verschillende Belgische ploegen aan hun "mission impossible". Hoewel vele spelers en andere stakeholders al veelvuldig aan de alarmbel trokken, dreigt de bomvolle voetbalkalender (opnieuw) uit zijn voegen te barsten in België. "Het is een kwalijke evolutie", overschouwt Peter Vandenbempt de situatie.

"Als je dat allemaal optelt, moet je wel elk vrij gaatje in de kalender opvullen. Dit is een slechte en kwalijke evolutie", ziet ook onze commentator Peter Vandenbempt.

Kijk maar naar Club Brugge, Union of Anderlecht: drie ploegen die nog op meerdere fronten actief zijn en mogelijk 14 wedstrijden in 44 dagen moeten afwerken.

"Op een gegeven moment zal er ook bij het publiek oververzadiging optreden, denk ik. Mensen moeten weer honger krijgen naar voetbal, maar ik kan me moeilijk voorstellen dat dat na 11 dagen al het geval is."

In theorie is de oplossing simpel: organiseer minder wedstrijden. Maar door de internationale machtsstrijd in de voetbalwereld lijkt deze trend moeilijk om te keren.

"Je moet weten: internationaal is er vaak een opbod tussen FIFA en UEFA, die hun plek op de kalender willen opeisen en elkaar zo dwarsbomen. Zo wordt er deze zomer ook nog eens dat dolle WK voor Clubs georganiseerd. Voor internationale topspelers, zoals veel van onze Rode Duivels, is dat opnieuw een extra belasting."

Hoewel deze trend internationaal moeilijk te keren is, zijn er nationaal wel mogelijkheden. Dit onderwerp ligt daarom opnieuw op tafel. Vanaf morgen zitten de Belgische clubs samen om te onderhandelen over een nieuw competitieformat.

"Voor een aantal clubs is het klaar en duidelijk: er moeten minder wedstrijden komen. Volgens velen is deze situatie onhoudbaar geworden. Nu ook het nieuwe televisiecontract is onderhandeld, is dit weer hét moment voor de clubs om hun wil door te drukken."