LIVE: Guiagon brengt Charleroi verdiend op voorsprong

Onderlinge confrontaties

Charleroi en Dender hielden elkaar in evenwicht in de reguliere competitie. Dender won de heenmatch in oktober met 1-0. Het was voor Dender trouwens de 1e overwinning in de clubgeschiedenis tegen de Carolo's.



Charleroi nam met verve revanche in de terugwedstrijd. In het Stade du Pays werd het 5-0 voor de Zebra's. Dender eindigde die wedstrijd wel maar met 9 spelers na rood van de spitsen Nsimba en Scheidler.