De Croky Cup en Club Brugge, geen succesverhaal: waar liep het mis in de voorbije 9 edities?

di 7 januari 2025 13:00

Kan Club Brugge dit seizoen de vloek van de Croky Cup doorbreken? Sinds 2015 kon Club geen enkele keer winnen. Waar liep het telkens mis? Een domme rode kaart, een spectaculaire remonte en een ex-speler. Bekijk het overzicht.

U herinnert zich wellicht nog de prachtgoal van Lior Refaelov in de bekerfinale in 2015. Met een volley in de extra tijd trapte hij Club Brugge naar de overwinning in de finale tegen Anderlecht. Maar dat was de laatste bekertriomf voor blauw-zwart. Hans Vanaken, bij Club Brugge sinds de zomer van 2015, kon zowaar nog nooit de Beker van België winnen: 4 vroege uitschakelingen, 3 halve finales en 2 pijnlijke nederlagen in de finale.

2015-2016: Rode kaart Diaby en scorende Santini

Een jaar na het bekersucces staat Club Brugge opnieuw in de finale, nu tegen Standard. Na goals van Dompé en Refaelov (heerlijke vrije trap) moet Club net na de rust met een mannetje minder voort. Abdoulay Diaby trapt na en loopt zo tegen een domme rode kaart aan. Club houdt lang stand, maar in de slotfase loopt het toch nog verkeerd af. Ivan Santini bezorgt Standard de beker met een kopbal.

2016-2017: Verrassend onderuit am Kehrweg

In 2016-2017 eindigt het bekeravontuur van Club Brugge al vroeg. In de 1/8e finales is Eupen verrassend te sterk na een rollercoaster van een match. Club kan na de rust nog een 2-0-achterstand uitwissen, maar diep in de extra tijd dient Siebe Blondelle de genadesteek toe: 3-2.

2017-2018: De hattrick van Emond

In hun halve finale van 2017-2018 is Standard, net zoals twee jaar voorheen, te sterk. De Rouches winnen in Sclessin met 4-1, Renaud Emond is de held van de avond met een hattrick. Club kan de week erna thuis nog met 3-2 winnen, maar maakt nooit aanspraak op de finale.

2018-2019: B-elftal in Deinze

In de editie 2018-2019 is Club Brugge actief in de competitie, Champions League en de beker. Daarom kiest coach Ivan Leko ervoor om te roteren op het veld van Deinze. Met slechts drie basisspelers staat zo een veredeld B-elftal aan de aftrap. Slecht plan: het gaat met 2-0 onderuit in Deinze na een wereldgoal van Mehdi Tarfi.

2019-2020: Van held naar boeman

In het coronajaar 2020 staan Antwerp en Club Brugge tegenover elkaar in de finale. In een leeg Koning Boudewijnstadion wint de Great Old van Club Brugge na een doelpunt van uitgerekend Lior Refaelov, de Brugse bekerheld van 2015. Ivan Leko, ook ex-Club, mag zich meteen bekerwinnaar noemen in zijn eerste officiële wedstrijd als trainer van Antwerp.

2020-2021: Hands Mignolet

Opnieuw steekt Standard in 2020-2021 een stokje voor een mogelijke bekerwinst van Club Brugge. In de kwartfinale op Sclessin lijkt Club Brugge in de extra tijd verlengingen uit de brand te slepen, maar het doelpunt wordt afgekeurd. Omdat er in Eupen-AA Gent geen VAR beschikbaar is, schrapt de Pro League de videoscheidsrechter voor alle kwartfinales. Net in Luik kunnen ze wel een tweede mening gebruiken nadat te zien is op de beelden dat Mignolet de bal niet met de arm raakt.

2021-2022: Nieuwe pandoering van Gent

In de halve finales van de Croky Cup in 2021/2022 staat Club Brugge tegenover KAA Gent. Het ziet er goed uit voor blauw-zwart met oog op de finale na een 0-1 overwinning op het veld van KAA Gent. Maar een maand later krijgt Club een pandoering in eigen huis van Hein Vanhaezebrouck en de zijnen: het wordt 0-3. Opnieuw zijn ze uitgeschakeld. Eerder dat seizoen wonnen de Buffalo's al met 6-1 van blauw-zwart.

2022-2023: met een kater naar de kersttafel

Op 21 december 2022 krijgt Club Brugge STVV over de vloer in de 1/8ste finales van de Croky Cup. Het begint goed aan de partij: na een dik kwartier staat blauw-zwart al op voorsprong via Noa Lang, maar door een flater van Mignolet kan STVV terug op gelijke hoogte komen: 1-1 aan de rust. Club gaat op zoek naar de voorsprong, maar STVV komt op 1-2 na een counter. Is er een stunt in de maak? Jawel, want door de achterstand geeft Club Brugge veel ruimte weg, waar De Kanaries optimaal van profiteren: 1-4 is de eindstand.

2023-2024: Slotoffensief van Union

In de halve finales van 2023-2024 staan Union en Club Brugge tegenover elkaar. Club wint thuis met 1-0, maar op het veld van Union loopt het weer mis voor blauw-zwart. Na een offensief in het slotkwartier kan Union het over de streep trekken: Mohamed Amoura wist de bonus van Club Brugge uit en vervolgens kopt Ross Sykes in minuut 92 het Dudenpark in extase. Het avontuur voor Club eindigt op een zucht van de finale.

2024-2025: Vanaken op jacht

Hans Vanaken pakte al vele prijzen met Club Brugge, maar kon nog nooit de Croky Cup winnen voor blauw-zwart. Hij kon dat wel al eerder met Lokeren in het seizoen 2013-2014, maar wil met Club Brugge alles winnen wat er te winnen valt.

Eerstvolgende opdracht? Vanavond winnen in hun kwartfinale tegen OH Leuven. Als blauw-zwart doorstoot wacht de winnaar van het duel tussen KRC Genk en STVV in de halve finale.