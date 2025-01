Jasper De Buyst lijdt aan post-covid-astma: "Kon 35% longinhoud verliezen"

Jasper De Buyst (31) was vorig seizoen een schim van zichzelf. Maar dat heeft zijn redenen.



"Ik sukkelde in 2024 met heel veel gezondheidsproblemen. Achteraf bleek dat ik een post-covid-astma ontwikkeld had", doet De Buyst zijn verhaal.



"Uit bepaalde testen bleek dat ik 35 procent longinhoud zou kunnen verliezen. Dat is wel vrij extreem, maar dat hoeft niet het einde van mijn carrière te betekenen."



Medicatie moet soelaas brengen. "Ik moet dagelijks puffers nemen zoals elke andere astmapatiënt."

"Uiteraard ben ik niet de enige renner in het peloton met astma. Maar het is wel iets dat er is bijgekomen en we zijn nu volop bezig met het zoeken naar de juiste dosering."