Jasper De Buyst kan het nog: renner van Lotto-Dstny verovert 2 titels op BK baanwielrennen

Bij de vrouwen ging de Belgische titel in de puntenkoers naar Marith Vanhove, die de wedstrijd besliste in de slotsprint. Olympiër Katrijn De Clercq werd tweede, Lani Wittevrongel derde. In de ploegkoers was het goud voor Wittevrongel en De Clercq.

De eerste drie dagen van het BK baanwielrennen voor eliterenners - donderdag, zaterdag en zondag - vinden plaats in het Wielercentrum Eddy Merckx in Gent. In januari verhuist het BK naar de Velodroom in Heusden-Zolder.

Bekende namen als Lotte Kopecky, Fabio Van den Bossche en Lindsay De Vylder kwamen net zaterdag niet aan de start.