Zwaarder en strategischer dan ooit, maar toch kan Belg de prestigieuze Dakar-rally winnen

do 2 januari 2025 15:08

In Bisha, in het zuidwesten van Saudi-Arabië, wordt vrijdag het startschot gegeven van de 47e editie van de Dakar-rally, een loodzware race door de woestijn en woestenij. Kan met Guillaume de Mévius voor het eerst in 42 jaar nog eens een Belg winnen?

Het begint vrijdag nog bescheiden met een proloog van 29 kilometer, maar daarna moeten de Dakar-deelnemers bijna 8.000 kilometer afwerken door Saudi-Arabië, waarvan 5115 km tegen de klok. In de tweede etappe volgt al de gevreesde 48 uur-chrono, waarbij de rijders zonder hulp in de woestijn moeten slapen. "Dit is de rally van de volwassenheid", verwoordde directeur David Castera het. "Het is een zware Dakar, die iedereen over zijn grenzen en uit zijn comfortzone zal duwen." Om het risico op botsingen te verkleinen werken de auto's en de motoren in bijna de helft van de klassementsproeven een apart parcours af. Dat heeft evenwel grote gevolgen voor de navigatie, want de auto's kunnen dan niet langer vertrouwen op de sporen in het zand van de snellere motoren. Titelverdediger Carlos Sainz verwacht dan ook een "vrij tactische Dakar". "Ik denk dat we op de eerste dag misschien dingen zien die een beetje vreemd zijn", voorspelt de 62-jarige Spanjaard. Zeker omdat de wagen die eerst vertrekt, in het nadeel is.

Datum Etappe Afstand wagens 03/01 proloog Bisha - Bisha 29 km 04/01 etappe 1 Bisha - Bisha 412 km 05-06/01 etappe 2 Bisha Bisha 971 km 07/01 etappe 3 Bisha - Al Henakihay 496 km 08/01 etappe 4 Al Henakiyah - Alula 415 km 09/01 etappe 5 Alula - Hail 428 km 10/01 rustdag 11/01 etappe 6 Hail - Al Duwadimi 606 km 12/01 etappe 7 Al Duwadimi - Al Duwadimi 481 km 13/01 etappe 8 Al Duwadimi - Riyadh 487 km 14/01 etappe 9 Riyadh - Haradh 357 km 15/01 etappe 10 Haradh - Shubaytah 123 km 16/01 etappe 11 Shubaytah - Shubaytah 284 km 17/01 etappe 12 Shubaytah - Shubaytah 62 km

Veel kanshebbers

Met vier merken (Dacia, Ford, MINI en Toyota), evenveel ex-winnaars en een bosje favorieten belooft het bij de wagens een spannende strijd te worden om de eindzege in de Dakar-rally. En ook een Belg hoort bij de kanshebbers. Guillaume de Mévius (MINI) kan in de voetsporen treden van Jacky Ickx, die 42 jaar geleden als enige Belg de Dakar-rally kon winnen. Vorig jaar werd De Mévius al 2e, nu droomt hij van nog meer. "Het zou leuk zijn, maar laat ons eerst proberen om de wedstrijd uit te rijden en als dat lukt, sta ik graag op het podium", zegt hij. "Winnen is uiteraard de ambitie, maar de Dakar is een onvoorspelbare marathon. Dit is nog maar mijn vierde Dakar, maar het wordt zeker de zwaarste."

Winnen is uiteraard de ambitie, maar de Dakar is een onvoorspelbare marathon. Guillaume de Mévius

14-voudig winnaar Stéphane Peterhansel is er niet bij, maar toch moet Guillaume de Mévis afrekenen met heel wat grote namen. Carlos Sainz, de winnaar van vorig jaar, mikt achter het stuur van zijn Ford Raptor al op zijn 5e eindzege. De Spanjaard won vorig jaar geen enkele etappe, maar toonde dat regelmaat loont. De Qatarees Nasser al-Attiyah (Dacia) kan dan weer zijn 6e overwinning opstrijken. Of is het eindelijk prijs voor zijn ploegmaat Sébastien Loeb? De 9-voudige rallykampioen greep er al meermaals naast in de Dakar: 3e in 2019 en 2024 en 2e in 2017, 2022 en 2023. Met Fabian Lurquin heeft Loeb een Belgische navigator mee. "De ambitie is altijd om te winnen. Dat is ook nu het geval", zegt Lurquin. "Maar soms moet je onderweg je ambities bijstellen." "De Dakar is een uithoudingsrace waar altijd iets kan gebeuren. Het belangrijkste is om altijd het beste van jezelf te geven en zo veel mogelijk te doen met de omstandigheden, ongeacht je persoonlijke prestaties. Het hoofddoel is om voor het eerst de Dakar te winnen."

Eén Belg bij motorrijders

Ook bij de motoren belooft het een felbevochten strijd te worden, met KTM, Honda en Hero als constructeurs. Veel ogen zullen gericht zijn op Ross Branch, die in oktober de wereldtitel veroverde. De Botswaan won zijn titel op regelmaat na zijn 2e plek in de vorige Dakar-rally en de Abu Dhabi Desert Challenge. Titelverdediger Ricky Brabec (Honda) won vorig jaar zijn tweede Dakar-rally, maar kende een moeilijk seizoen met ups en downs.

Jérôme Martiny (Husqvarna) is in deze Dakar de enige Belgische motorrijder. De Luxemburger neemt al voor de vierde keer deel. Begin dit jaar eindigde hij 25e algemeen en 2e in zijn klasse. "Het wordt mijn vierde deelname, de tweede in de categorie Original by Motul. Dat is een categorie waar we zonder assistentie starten", zegt hij. "Dit jaar wil ik opnieuw op het podium staan en als het kan winnen."

