Guillaume de Mévius keert na 2e plaats terug naar Dakar-rally: "Er rest mij niets anders dan te winnen"

di 31 december 2024 17:11

Het is straks 42 jaar geleden dat een Belg de Dakar-rally kon winnen. Guillaume de Mévius bewees in 2024 dat hij de opvolger van Jacky Ickx kan worden. "Ik ben nog jong. Als ik dit jaar op het podium eindig, is dat ook heel goed."

Guillaume de Mévius verraste in de vorige editie door bij zijn debuut (bij de auto's) meteen als 2e te eindigen in de Dakar-rally. Onze landgenoot moest enkel de Spaanse legende Carlos Sainz voor zich dulden in de eindstand. Het goede gevoel na vorig jaar wil De Mévius (30) meenemen naar de start van de Dakar-rally, de legendarische woestijnrally die in 2025 op 3 januari van start gaat in Saudi-Arabië. "Vorig jaar heeft mijn aanpak gewerkt, dus daar reken ik nu ook op." De afgelopen weken was de tijd van De Mévius ingevuld met sporten, rusten en tijd spenderen met familie en vrienden. "Je weet dat Dakar gedurende die drie weken heel intens zal zijn, dus vlak ervoor heb ik het graag rustig", zegt De Mévius.

In de Dakar-rally is ervaring belangrijk en ik ben nog erg jong. Dus als ik op het podium eindig, is dat ook al heel goed. Guillaume de Mévius

Zijn voorbereiding is dezelfde, maar zijn status is veranderd na de tweede plaats van 2024. Eigenlijk kan hij enkel beter doen met de eindzege. "Mijn ambitie is duidelijk: er rest mij niets anders dan te winnen", steekt De Mévius niet weg. "Maar je moet ook realistisch zijn", wil De Mévius de verwachtingen wat temperen. "De Dakar-rally is een race waar ervaring belangrijk is, en ik ben nog erg jong. Dus als ik dit jaar op het podium eindig, is dat ook al heel goed." De Mévius beseft dat hij nog progressiemarge heeft. "Voor de Dakar moet je goed in de zandduinen kunnen rijden. Dat vergt een specifieke rijstijl en daar kan ik nog veel over bijleren." De laatste Belg die als winnaar op de erelijst van de Dakar pronkt, is Jacky Ickx in 1983. De Mévius heeft alles in huis om de opvolger van Ickx te worden. "Door mijn rally-achtergrond heb ik die pure snelheid en nu heb ik ook geleerd om ontspannen en kalm te zijn in de auto."

Nieuwe corijder die weet hoe je de Dakar wint

Zonder de lat te hoog te leggen heeft De Mévius zijn zinnen gezet op de koninginnenetappe. "Dat is dit jaar een 48-uren-rit. Dat betekent afzien, helemaal alleen slapen in een tentje in de woestijn en leven op rantsoen. De echte spirit van de Dakar en dat spreekt me aan." Zulke ritten hakken er stevig in. "Dat er uitdagingen en problemen gaan zijn in een race zoals de Dakar, dat weet je op voorhand. Het belangrijkste is dat je daar oké mee bent en dat je rustig blijft." "Vroeger raakte ik gefrustreerd bij mechanische pech of problemen met de navigatie. Nu weet ik dat ik zo kalm en snel mogelijk een oplossing moet bedenken. Mijn nieuwe corijder Mathieu Baumel gaat me daar zeker goed bij helpen." Die Baumel is niet de eerste de beste. De Fransman won al 4 keer de Dakar-rally, telkens met Nasser Al-Attiyah als rijder. Kan hij met De Mévius zijn vijfde zege behalen?