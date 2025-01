Met een truck van 9 ton dwars door Saudi-Arabië: "In de Dakar-rally beleef je 1 jaar in 3 weken"

Vanaf vandaag mogen de auto's, motoren en trucks weer brullen in Saudi-Arabië. De 47e editie van de Dakar-rally gaat er van start en voor friturist Jan Van der Vaet wordt het zijn 14e deelname. "Je draagt de verantwoordelijkheid voor 3 mensen en je moet er dus kort opzitten", vertelt hij over zijn rol als navigator.

"Het gevaar zit in elk hoekje. Dat blijft de uitdaging voor 7.000 kilometer in 12 etappes. Het is bijna onbeschrijfelijk."

"Toch is er nog altijd gezonde stress", lacht hij. "Je voelt de spanning en die moet je ook behouden. Anders is het niet meer leuk."

"We worden gastvrij ontvangen en alles is hier mega. Het bivak is bijna 15 hectare groot, er zijn 3.000 mensen en alles is hier super geregeld. De veiligheid wordt echt gegarandeerd."

"Het parcours is enorm mooi met voor ieder wat wils en de mensen zie je jaar na jaar veranderen. Iedereen is hier heel sociaal en vriendelijk."

Jan Van der Vaet kampeert de komende weken in een vrachtwagen. "Bij de start van elke etappe nemen we 800 liter brandstof mee en we wegen 9 à 9,5 ton", zegt hij over de mastodont. "Dat geeft echt een kick."

Van der Vaet deelt de truck met 2 Nederlanders en staat in voor de navigatie. "Er is ook een chauffeur en een mecanicien of monteur."

"Zelf lees ik het roadbook voor. Ik gebruik mijn ervaring en ik moet heel scherp zijn. Ik draag de verantwoordelijkheid voor 3 mensen en moet er dus kort opzitten. Vanaf de eerste seconde van elke etappe blijf je een viertal uur geconcentreerd."

Van der Vaet en zijn gezellen zijn geen onbekenden voor elkaar. "We hebben al enkele rally's samengereden om elkaar aan te voelen. Aan zo'n wedstrijd mag je niet onbevangen of onervaren deelnemen."

De Belg en de 2 Nederlanders hebben overigens de truck van de winnaar van vorig jaar overgekocht, maar Van der Vaet blijft voorzichtig.

"Aan de truck zal het niet liggen, maar je wil in de Dakar vooral zo lang mogelijk een slechte dag uitstellen. We ambiëren de top 10 en alles wat beter is, is mooi meegenomen."