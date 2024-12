Wissel van de wacht: ook op het WK rapidschaken gaat de titel naar een tiener

Enkele weken nadat Gukesh Dommaraju zich op zijn 18e tot jongste wereldkampioen schaken kroonde, heeft ook op het WK rapidschaken een tiener de wereldtitel in de wacht gesleept. De 18-jarige Volodar Moerzin klopte een veld met daarbij grote namen als Fabiano Caruana, Hikaru Nakamura en Alireza Firouzja. Titelverdediger Magnus Carlsen was er na 'jeansgate' niet meer bij op de slotdag.

Gisteren stond de schaakwereld nog in rep en roer nadat Magnus Carlsen het WK rapidschaken had (moeten) verlaten omdat hij tegen de dresscode had gezondigd door een jeansbroek te dragen.



Een dag later was het stof al een beetje gaan liggen en kon de focus weer op het sportieve gelegd worden. Op de slotdag van het WK moest beslist worden wie vijfvoudig wereldkampioen rapidschaken Carlsen zou opvolgen.

Ervaren rotten als Jan Nepomniasjtsji, Aleksandr Grisjtsjoek en Jan-Krzysztof Duda leken over de beste papieren te beschikken, maar het was de 18-jarige Volodar Moerzin die aan het einde van de dag triomfeerde.



Moerzin bleef over 13 partijen ongeslagen en pakte de scalp van onder meer Fabiano Caruana, Hikaru Nakamura en Praggnanandhaa.



Met zijn 18 jaar is de Rus net even oud als Gukesh Dommaraju, de kersverse wereldkampioen in het klassieke schaken. Na zijn slopende titelstrijd tegen Ding Liren had de Indiër gepast voor een extra tripje naar New York.



Toch is Moerzin niet de jongste winnaar van het WK rapidschaken. Nodirbek Abdoesattorov was 17 jaar toen hij in 2021 wereldkampioen werd.

Bij de vrouwen ging de titel naar de Indische Humpy Koneru, met haar 37 jaar een van de oudste speelsters in het veld. Het is na 2019 haar tweede wereldtitel in het korte format.