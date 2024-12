Ophef over een jeansbroek: Magnus Carlsen haalt uit in "zaak van principes" na diskwalificatie WK rapidschaken

Plots einde verhaal voor de vijfvoudige kampioen en titelverdediger in New York. Magnus Carlsen heeft (nog maar eens) voor opschudding gezorgd in de schaakwereld. De Noors werd gediskwalificeerd op het WK rapidschaken in New York omdat hij een jeansbroek droeg. "Eerlijk? Ik ben hier te oud voor geworden", fulmineert Carlsen.

"Door een lunchmeeting had ik weinig tijd om me om te kleden, dus greep ik snel naar een shirt en een blazer. Ik stond er niet bij stil dat ik een jeansbroek aanhad."

Dus laat Carlsen wat stoom af in een interview: "Gisteren beleefde ik een moeilijke dag en speelde ik ook gewoon slecht. Maar ik voelde me na een goede nachtrust een pak beter."

Voet vooruit beukt Magnus Carlsen een open deur in na zijn diskwalificatie op het WK rapidschaken in New York - een toernooi waarin elke speler maximaal 15 minuten speeltijd krijgt per wedstrijd.

Ze mogen best hun strenge regels opleggen, maar dan is mijn antwoord ook duidelijk: fuck you.

Die jeansbroek - die Carlsen tijdens meerdere wedstrijden bleef dragen - leverde de Noor eerst een geldboete op.

"Dat is wel oké", zucht de vijfvoudige kampioen én titelverdediger in New York. "Maar dan kreeg ik te horen dat ik niet verder kon spelen in het toernooi als ik me niet zou omkleden."

"Ik zei dat ik er de komende dagen aan zou denken, maar dat volstond niet. Zo brak een discussie uit en werd het een zaak van principes voor mij. Tja ... Hier zitten we dan."

Neen, Magnus Carlsen was niet meer van plan te luisteren naar de orders van bovenaf. "Eerlijk? Ik ben hier te oud voor geworden", haalt de 34-jarige topschaker zijn schouders op.

"Ik trek nu naar een warme, zonnige bestemming, denk ik. Ze mogen best hun strenge regels opleggen, maar dan is mijn antwoord ook duidelijk: fuck you."

Op sociale media volgde nog een afscheid van het toernooi met een kwinkslag: "Outfit of the day", deelde Carlsen bij een foto in zijn jeansbroek.