Sensatie op WK darts: titelverdediger Luke Humphries moet troon afstaan na verlies tegen beresterke Peter Wright

Een stunt van formaat op het WK darts. Oud-wereldkampioen Peter Wright heeft titelverdediger en topfavoriet Luke Humphries uit het toernooi geknikkerd. De Schot speelde een beresterke partij in de 1/8e finales en toonde geen genade voor "Cool Hand Luke", die zijn droom van een nieuwe wereldtitel mag opbergen.

Wright leek al het hele jaar op zoek naar zijn oude niveau, maar toverde het op een cruciaal moment tevoorschijn uit zijn achterzak. Titelverdediger Humphries was het slachtoffer.

De tranen in de ogen van Peter Wright na zijn geweldige partij tegen Luke Humphries zeiden meer dan 1.000 woorden. Wat hadden we net allemaal gezien op het WK darts?

Humphries liet zich ook in de rest van de tweede set niet kennen en hees zich - weliswaar onder stevige druk van Wright - weer langszij.

Maar dan moest de Schotse machine nog écht op toerental komen. Wright deelde een eerste tik uit door in de derde set een decider in de wacht te slepen. Een kunstje dat hij ook in set 4 flikte.

De dubbele opdoffer kwam stevig aan bij Humphries, de regerende wereldkampioen wist niet meer waar hij het had.