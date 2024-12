Luke Littler schreeuwt het uit en stoot gefrustreerd door naar volgende ronde op WK darts

Tevreden zal hij niet geweest zijn, maar topfavoriet Luke Littler heeft zich wel geplaatst voor de 1/8e finales op het WK darts. Hij won zakelijk met 4-1 van Ian White, maar was duidelijk gefrustreerd over zijn eigen niveau.

Luke Littler is na zijn topseizoen de topfavoriet voor het WK darts in Alexandra Palace in Londen. Maar zijn topniveau halen doet hij voorlopig niet. Dat was ook het geval in de 1/16e finales tegen de ongeplaatste Ian White.

Littler imponeerde helemaal niet, haalde zelfs lagere gemiddeldes dan White, maar die liet het keer op keer liggen op de dubbels. Zo liet hij tot 2 keer toe een finish van 110 liggen toen hij een set kon winnen.

Dat was het geval in de eerste én de vierde set. In die vierde set maakte Littler het uiteindelijk toch af op dubbel 10 en kwam alle frustratie eruit. Zijn laatste worp werd gevolgd door een oerschreeuw, een reactie die boekdelen sprak.

Ook daarna volgde er geen spektakel van Littler, maar door scherp te zijn op de dubbels maakte hij het wel af met 4-1. Littler zal beseffen dat het beter zal moeten als hij zijn eerste wereldtitel wil behalen.