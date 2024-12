Mathieu van der Poel wachtte bewust wat langer om solo in te zetten: "Maar is toch gemakkelijker om op kop te rijden"

Mathieu van der Poel imponeerde vandaag opnieuw in het zand van Mol. Nadien deelde de wereldkampioen mee dat het zijn plan was om niet meteen aan zijn solo te beginnen. "Ik had toch even nodig om in mijn ritme te geraken."

2 op 2 voor Mathieu van der Poel dit seizoen. Na Zonhoven gisteren, was er ook vandaag niets te doen aan de wereldkampioen in het zand. Iets waar Van der Poel wel van houdt.



"Er mag altijd meer zand zijn", lachte de wereldkampioen na afloop. "Dat is iets wat ik altijd graag heb gedaan en het was vandaag ook weer leuk. Het was niet het plan om zoals gisteren de hele cross alleen te rijden, maar ik had wel even nodig om in mijn ritme te geraken."



Halfweg cross liet Van der Poel de rest achter, al probeerde Laurens Sweeck zijn wagonnetje nog even aan te haken.



"Het is toch gemakkelijker om op kop te rijden en mijn eigen lijnen te kiezen. Het begon ronde na ronde beter te gaan toen ik eindelijk mijn ritme had gevonden. Het was sterk van Sweeck om nog terug te keren, maar we weten allemaal dat hij heel sterk is in het zand."