2 op 2: Van der Poel soleert opnieuw naar winst, al dringt Sweeck nog even aan in Mol

Mathieu van der Poel heeft ook zijn 2e cross van het seizoen gewonnen. De Nederlandse wereldkampioen wachtte in Mol wat langer om aan zijn solo te beginnen en kreeg nog wat weerstand van Laurens Sweeck, maar halfweg was de vogel toch gaan vliegen.

Gisteren toonde Mathieu van der Poel al dat hij zelfs bij zijn eerste cross van het seizoen in een andere gewichtsklasse bokste. Vandaag was het dan ook niet de vraag óf de wereldkampioen opnieuw zou triomferen, wel wanneer hij aan zijn avontuur zou beginnen.

Gisteren was dat al na amper één minuut, vandaag duurde het toch iets langer. MVDP hield zich schuil in een ruime kopgroep, waar het kleine speldenprikjes regende in de openingsrondes.

Lars van der Haar was de eerste die een kloofje sloeg, met Van der Poel en Sweeck in het wiel. Maar de Nederlandse aanjager was na 4 rondes een vogel voor de kat: op dat moment deed Van der Poel de boel ontploffen.

Voila, klus geklaard. Dat dacht iedereen tenminste. Maar Laurens Sweeck beet zich vast in het wiel en kon even volhouden.