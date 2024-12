Geen tweede uitje voor Lindsey Vonn in Sankt Moritz: super-G geschrapt door mist en wind

Vonn moest gisteren 1'18" toegeven op Hütter. Ze verloor tijd bij de start en het bovenste deel, maar was competitief met de top 5 voor de rest van de race.



"Het duurde 20 seconden om het weer wat gewoon te worden, vanaf dan liep het goed", verwoordde haar persoonlijke coach Chris Knight.



"Ze wilde later dit seizoen in de top 15 zijn. In de volgende races willen we punten verzamelen om zo een beter startnummer te krijgen in de buurt van de competitieve skiesters."



"Als we in dezelfde omstandigheden kunnen skiën, weet je echt hoe het zit." Gisteren kreeg Vonn met startnummer 31 een hobbeliger en meer uitdagend tracé voorgeschoteld.



Haar volgende wedstrijden plant ze in het volgende snelheidsweekend in St. Anton, in Oostenrijk, op 11 en 12 januari met een afdaling een een super-G.



Na St. Anton wil ze graag in Cortina d'Ampezzo, Italië, meedoen. Ze hoopt zich ook voor het WK in Saalbach, Oostenrijk, te kunnen kwalificeren. Dat vindt in februari plaats.



Vonn keert nu terug naar Miami voor de feestdagen. Begin januari keert ze terug naar Europa om te trainen.