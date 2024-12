Pro League geeft startschot voor kerstactie ten voordele van Younited Belgium: "Voetbal kan levens veranderen"

Het is al de zestiende keer dat de vereniging van profclubs een kerstactie organiseert. De komende twee weken kunnen fans via een online veilingplatform bieden op gesigneerde wedstrijdshirts van hun favoriete spelers uit de Jupiler Pro League, de Challenger Pro League en de Lotto Super League.

Daarnaast kan er worden geboden op onder meer gesigneerde portretten van de kersverse leden van de Hall of Fame, de door Antwerp gewonnen Challenger Pro League-beker uit 2017, een meet & greet met Pär Zetterberg en VIP-experiences bij Club Brugge, Anderlecht en Zulte Waregem.

"Samen met onze fans, tonen we ons in deze kerstperiode opnieuw solidair met wie het zwaar heeft. Younited Belgium toont al jaren de ware kracht van voetbal. Onze favoriete sport biedt mensen in nood toekomstperspectief, door hen via een team een netwerk en structuur aan te bieden en uit het isolement te halen", zegt Lorin Parys, CEO van de Pro League.

Mede dankzij onze jaarlijkse kerstactie zijn er intussen 56 Younited-teams opgericht waarin bijna 2.000 personen verspreid over het hele land hulp krijgen. Het is hartverwarmend om te zien hoe clubs, spelers, partners en fans zich al 16 jaar inspannen voor dit prachtige initiatief. Voetbal als het perfecte bindmiddel voor de samenleving."