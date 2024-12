Jordi Meeus hoopt dat Red Bull hem "een boost geeft": "Ik wil graag naar de Tour en top zijn in Parijs-Roubaix"

ma 30 december 2024 11:59

2 jaar na zijn zege op de Champs-Elysées wil Jordi Meeus (Red Bull-Bora-Hansgrohe) zich in 2025 opnieuw mengen in de Toursprints. Ook Parijs-Roubaix staat met rood omcirkeld in de agenda van de 26-jarige spurter.

Maxim Van Gils past niet in de Tourplannen van Red Bull-Bora-Hansgrohe, Jordi Meeus misschien wel.



Na een jaartje afwezigheid heeft de 26-jarige sprintbom van zijn ploeg te horen gekregen dat hij deel uitmaakt van de voorselectie.



"Ik kijk ernaar uit om terug te keren naar de Tour", glimlacht Meeus, die in de Tour van 2023 alle topsprinters achter zich liet op de Champs-Elysées.



"Dit jaar was het op de slotdag niet in Parijs te doen, maar in Nice. In 2025 finishen we wel op de Champs-Elysées."



"Het zou leuk zijn om daar weer tegen mijn trainingsmakker Jasper Philipsen te sprinten", grinnikt Meeus, die zijn trainingsmaatje 2 jaar geleden al eens vloerde in het afsluitende sprintersbal in Parijs.



Marge

Voor de zomer en een mogelijke Tourdeelname richt Meeus eerst zijn pijlen op de klassiekers.



"Met Parijs-Roubaix als een van mijn hoofddoelen, ik wil daar echt top zijn", benadrukt onze landgenoot.



"Vorig jaar was ik eerst heel teleurgesteld over de 8e plaats in de Hel, omdat ik het gevoel had dat ik er niet alles had uitgehaald."



"Maar achteraf was ik toch tevreden over mijn prestatie. Het was nieuw voor mij om zo ver in de koers in die situatie te zitten. Ik heb er veel van geleerd."

Ik had sowieso nog het gevoel dat ik marge had op vlak van voeding en aerodynamica. Jordi Meeus