Van een plotse WK-finale tot het absolute sterrendom: het wonderjaar van dartsfenomeen Luke Littler (17)

za 21 december 2024 14:23

Een jaar geleden debuteerde hij als onbekende, maar rotgetalenteerde 16-jarige op het WK darts in Londen. Vandaag is Luke Littler een van de grootste Britse sportsterren en de topfavoriet voor de wereldtitel in Alexandra Palace. Een terugblik op het wonderjaar van fenomeen "Luke the Nuke".

Dinsdag in Salford, Engeland. Het kruim van de Britse sportwereld verzamelt zich in de gebouwen van Media City voor de awardshow voor BBC Sports Personality of the Year, een van de belangrijkste Britse sportprijzen. Naast voetbalvedette Jude Bellingham, olympische kampioenen als Laura Hodgkinson (800m) en Alex Yee (triatlon) of cricketsuperster Joe Root prijkt ook een 17-jarige darter tussen de genomineerden. Luke Littler wint de hoofdprijs uiteindelijk niet, die gaat naar Hodgkinson, maar als tweede laat "The Nuke" wel Bellingham en co. achter zich. Bovendien wint hij nog de trofee voor Young Sports Personality. De kers op een onwaarschijnlijk jaar, waarvoor hij in november 2023 de kiem legde.

26 november 2023: wereldtitel bij de jeugd

Binnen de dartswereld stond Luke Littler al even te boek als supertalent. Hij is amper 18 maanden oud, toen de kleine Luke al pijlen naar een dartsbord wierp. Op zijn 10e klopt hij lokale toppers in Warrington, waar hij opgroeit. Maar het grote publiek vangt pas een eerste glimp op van Littler in de finale van het jeugd-WK van de PDC, dat live op tv wordt uitgezonden tijdens de Grand Slam of Darts. Littler, die al gensters had geslagen in de jeugdcircuits van de PDC en in de Modus Super Series, wint die finale met 6-4 van de Nederlander Gian van Veen. Aan die jeugdwereldtitel zit nog een leuk extraatje verbonden: Littler mag op zijn 16e opdraven op zijn eerste WK bij de elite in Londen.

3 januari 2024: net geen eerste wereldtitel bij de elite

Wat volgt is een sprookje dat zelfs de gebroeders Grimm niet uit hun pen zouden krijgen. Littler begint onbevangen aan het toernooi en geeft in zijn eerste ronde meteen zijn visitekaartje af met een demonstratie tegen Christian Kist. Zijn gemiddelde in die partij: 106,12. Hij is meteen ook de jongste winnaar ooit van een WK-wedstrijd. Maar daar blijft het niet bij. Littler stoomt onverstoord verder en rijgt daarna achtereenvolgens ook Andrew Gilding, Matt Campbell, Raymond van Barneveld, Brendan Dolan en Rob Cross aan zijn pijlen. Zo schopt hij het bij zijn debuut tot in de WK-finale.

De pers houdt van Littler: de tiener poseert met een kebab - zijn lievelingsgerecht - voor een Britse tabloid.

Ondertussen loopt heel de sportwereld wild voor het 16-jarige fenomeen: hij gaat in geen tijd van 4.000 naar meer dan 1 miljoen volgers op Instagram - ongezien in de dartswereld. De Britse pers smult gretig van haar nieuwe chouchou.

In de WK-finale komt de verhoopte apotheose er uiteindelijk wel niet. In een spannende partij tegen Luke Humphries komt Littler 4-2 voor, maar daarna stokt de motor. Humphries kan de situatie nog helemaal omkeren en wint met 4-7.

Een troostprijs: de tiener mag een cheque van 200.000 pond - zo'n 240.000 euro - mee naar huis nemen.

19 januari 2024: eerste toernooizege

"Ik had dit nooit durven te hopen. Het is allemaal zo snel gegaan. In 2024 wil ik gewoon plezier beleven aan het darten. En misschien een toernooi of een major winnen." Na de verloren finale in Alexandra Palace drukt Littler zijn ambities voor 2024 - zijn eerste echte seizoen in de PDC - nog voorzichtig uit. Maar weinigen die eraan twijfelen dat die eerste toernooizege er snel zal komen. Snel blijkt uiteindelijk zelfs heel snel. Littler trekt een goeie 2 weken na de WK-finale naar Bahrein voor zijn eerste toernooi als dartsprof en schiet er meteen de hoofdvogel af. "The Nuke" rijgt vakkundig toppers als Nathan Aspinall, Gerwyn Price en Michael van Gerwen aan zijn pijlen, op weg naar de titel. Tegen Aspinall doet hij dat bovendien met een 9-darter.

In de maanden die volgen blijft Littler doorrazen. Bij zijn eerste deelname aan de ProTour wint hij meteen een toernooi. Op de EuroTour debuteert hij met een toernooizege in Wieze. Ook het Belgische publiek wordt door de Engelsman getrakteerd op een 9-darter. Ondertussen wil aan de overkant van het Kanaal iedereen een stukje van Littler. De tiener schuimt verschillende grote tv-shows af. Zo zit hij onder meer op de bank bij Jonathan Ross, naast onder anderen Stranger Things-actrice Millie Bobby Brown en zangeres Raye. Ook in de sportwereld mengt Littler zich onder de vedetten. Als Manchester United-fan wordt hij warm ontvangen op training bij "The Red Devils". Met spelers van concurrenten als Arsenal of Tottenham gaat hij eveneens met de glimlach op de foto.

24 mei 2024: eerste majorzege

En zijn prestaties aan het dartsbord? Die lijden hoegenaamd niet onder alle aandacht. Een volgend vakje op zijn checklist - een major winnen - kan hij eind mei al afvinken.

Littler plaatst zich na een sterke campagne als leider voor de play-offs van de Premier League, een van de Triple Crown-toernooien in het darts. In die play-offs laat hij geen spaander heel van Michael Smith en Luke Humphries. Met een zege tegen die laatste boekt hij zijn eerste eindwinst in een major.

In de finale van de Premier League nam Littler revanche op Humphries voor zijn verloren WK-finale.

Zijn zege in de Premier League doet de ster van Littler alleen maar feller schijnen. Zo neemt het zakenmagazine Forbes de tiener op in zijn prestigieuze "30 Under 30"-lijst. Bij de Grote Prijs van Groot-Brittannië in de Formule 1 kan een acte de présence van Littler niet ontbreken. De jongeling geeft in Silverstone dartsles aan Max Verstappen, Lando Norris, Sergio Perez en co.

24 november 2024: eerste miljoen pond aan prijzengeld

Al die successen leggen Littler ook financieel geen windeieren. Zijn prijzengeld dikt doorheen het jaar enorm aan. Met de World Series Finals en de Grand Slam of Darts wint hij na de Premier League in het najaar nog twee lucratieve majors. In het laatste majortoernooi van het seizoen, de Players Championship Finals, bereikt Littler voor het eerst een indrukwekkende kaap. "The Nuke" stoot er na winst tegen onder meer Mike De Decker door tot de finale. Het doet zijn teller op zes cijfers landen: 1.028.500 pond. Terwijl hij zijn eerste prijzengeld nog uitgaf aan trainingspakken en punten voor zijn Ultimate Team op EA FC, doet de 17-jarige Littler ondertussen stevigere investeringen. Zo verhuist hij met zijn gezin naar een villa in een residentiële wijk van Warrington, in de zogenaamde "Millionairs Road".

21 december 2024: terugkeer in "Ally Pally"