Van Dijke-tweeling beleefde "emotioneel afscheid" bij Visma: "Willen onze mogelijkheden in klassiekers onderzoeken"

ma 23 december 2024 11:25

De Nederlanders Mick en Tim van Dijke beproeven vanaf volgend jaar hun geluk bij Red Bull-Bora-Hansgrohe. "Afscheid nemen van Visma-Lease a Bike deed ons wel wat", zeggen de 24-jarige tweelingbroers.

Met hun brede postuur reden Mick en Tim van Dijke zich afgelopen seizoen meermaals in de kijker. Alleen is het voor tv-kijkers en wielercommentatoren vaak een gokspelletje wie wie is in koers.



"Dat horen we wel vaker. Mick heeft een litteken op zijn kin, ik niet. Vanaf nu zullen jullie ons dus gemakkelijker uit elkaar kunnen halen", biedt Tim ons als hulpmiddeltje aan.

Ik baal nog altijd dat ik mijn eerste top 10 in een monument niet op papier heb. Tim van Dijke

De Nederlandse tweelingbroers trokken bij Visma-Lease a Bike zowat altijd een knechtenplunje aan. Maar door een tjokvolle ziekenboeg afgelopen seizoen ontdekten de Van Dijkes in Parijs-Roubaix dat ze veel meer in hun mars hebben.



Toen Van der Poel een eerste keer doortrok in het Bos van Wallers, was Mick verrassend genoeg 1 van de 3 renners die de latere winnaar konden volgen.



Tim was uiteindelijk de beste broer in de uitslag, kwam als 8e over de streep, maar werd teruggezet naar de 16e plek omdat hij op de Vélodrome onder de blauwe lijn was gaan sprinten.



"Ik baal nog altijd dat ik mijn eerste top 10 in een monument niet op papier heb", zucht Tim. "Maar ik heb laten zien wat ik kan presteren in die koers en kom terug om beter te doen."

Eerlijk gesprek

Die knappe prestatie in Parijs-Roubaix was voor de broers Van Dijke een trigger "om te onderzoeken welke mogelijkheden ze in de klassiekers hebben" in een vrijere rol. Iets dat niet mogelijk was bij Visma-Lease a Bike.



"We hebben daar een eerlijk gesprek over gehad met sportief directeur Merijn Zeeman (die Visma-Lease a Bike ondertussen al geruild heeft voor AZ Alkmaar). Merijn en de ploeg gunden ons het beste en lieten ons daarom gaan."



Red Bull-Bora-Hansgrohe werd de nieuwe bestemming van de broers. "Na dat mooie klassieke voorjaar denken we dat deze transfer de juiste stap voor onze ontwikkeling is. Onze nieuwe ploeg gelooft enorm in ons en zal ons ondersteunen bij onze ambities."



Spannende vooruitzichten dus voor de broers Van Dijke, die het wel wat moeilijk hadden om hun Nederlandse werkgever uit te wuiven.



"We hebben 5 jaar lang superveel geleerd van Visma-Lease a Bike. De ploeg was voor ons als een familie."



"Het afscheid was dan ook emotioneel. Het is mooi dat we op een goeie manier uit elkaar zijn gegaan."

Tim van Dijke reed een dijk van een koers in Parijs-Roubaix.

