Pro League en DAZN vinden overeenkomst voor nieuw mediacontract, bedrag daalt wel

do 19 december 2024 11:10

Op de algemene vergadering van de Pro League hebben de profclubs een akkoord bereikt over het tv-contract voor de komende vijf jaar. Huidig rechtenhouder DAZN heeft opnieuw de uitzendrechten voor het Belgisch profvoetbal bemachtigd. Het betaalt wel gevoelig minder in vergelijking met het vorige contract uit 2020.

Het tv-contract is een van de belangrijkste inkomstenbronnen van de Belgische profclubs. In 2020 bemachtigde Eleven Sports de uitzendrechten voor het Belgische profvoetbal voor zo'n 103 miljoen euro per seizoen. Dat contract loopt eind dit jaar af, en dus moesten de stakeholders opnieuw rond de tafel om een nieuwe deal te onderhandelen. Al snel werd duidelijk dat DAZN - dat Eleven overnam - de voornaamste kandidaat was. Het is ook DAZN dat donderdag de deal beklonken heeft. Het gaat om de live rechten voor de Jupiler Pro League, de Challenger Pro League, de Lotto Super League, de Croky Cup en de Supercup, het 'highlights magazine', de zogenaamde ‘delayed clips’ en het maandagavondmagazine. Het Britse platform heeft daarvoor, samen met de VRT en de RTBF die de radiorechten binnenhalen, minstens 84,2 miljoen euro per seizoen veil.

De Pro League geeft wel nog mee dat het naast de vaste prijs die DAZN betaalt ook recht heeft op een deel van de extra omzet van DAZN. De Pro League spreekt over een bedrag van "om en bij de 91 miljoen euro in totaliteit".

Dalende trend in Europa

Hoe dan ook daalt de waarde van het Belgische mediacontract gevoelig ten opzichte van het vorige contract uit 2020. Die daling hoeft niet te verbazen. In heel wat landen kreeg het mediacontract flinke klappen. In Frankrijk ging het zelfs met 50% achteruit. In de wandelgangen valt te horen dat het bedrag in de eerste biedingsronde veel lager lag, maar na intense onderhandelingen wist de Pro League de schade nog te beperken. "Meer dan 4 miljoen Belgen zijn fan van ons voetbal en volgen de wedstrijden uit de Pro League wekelijks via mediakanalen en in de stadions", duidt Lorin Parys, ceo van de Pro League.

"De toekenning van de mediarechten is altijd een belangrijk moment voor de fans en de clubs. Samen met onze clubs en mediarechtenhouders maken we werk van meer innovatie, betere bereikbaarheid van ons voetbal voor de fans en de uitbouw van onze competities als sterke merken die sport en entertainment verzekeren.” De Pro League onderzocht ook de piste van een eigen mediakanaal, waarin de liga zelf de verschillende productiebedrijven zou aansturen, maar koos er finaal niet voor. "We hebben dat zeer diepgravend gedaan en stelden vast dat je in een best case scenario meer kon verdienen dan dit bod van DAZN", aldus Parys. "Maar dan moest alles meezitten en moest je zelf heel veel risico's nemen."

Bormans: "We mogen toch tevreden zijn"

"Ik denk dat we tevreden mogen zijn", reageerde Philippe Bormans, de CEO van Union. "Het was een werk van lange adem. De vergadering verliep vlot, de vragen die we hadden waren opgelost." "Wij hebben voor gestemd, zoals elke club. Dat is toch uniek, dat we het akkoord unaniem goedkeurden."

"Dat het bedrag minder ging zijn, lag binnen de verwachtingen. Dat zien we ook in het buitenland", gaat Bormans verder. "We mogen toch tevreden zijn. Er is nog een opening om de markt in het buitenland te verkennen in de toekomst."

Dat de clubs het akkoord unaniem goedkeurden, is toch uniek. Philippe Bormans, CEO Union