De miljoenenvergadering die cruciaal is voor toekomst Belgische voetbal: wie haalt het nieuwe televisiecontract binnen?

Hoogspanning bij de Pro League. Op een Algemene Vergadering komen de uitzendrechten van het Belgische voetbal voor de komende 5 seizoenen aan bod. De biedingsperiode is afgerond, de profclubs hopen op minstens een evenaring van de 103 miljoen euro uit 2020. Een realistische denkpiste of zijn er addertjes onder het gras?

In februari 2020 kwamen de mediarechten van het Belgische voetbal na veel vijven en zessen in handen van Eleven Sports. Het bedrijf had gedurende 5 jaar 103 miljoen euro per seizoen veil voor de Belgische uitzendrechten. Dat was een opwaardering van zo’n 20 miljoen euro tegenover het vorige contract, al liet de finale goedkeuring van de deal lang op zich wachten.

Corona was een remmende factor, maar ook Antwerp en KAA Gent lagen lange tijd dwars. De ene club ging niet akkoord met de verdeelsleutel van het geld, een eeuwige twistappel. In Gent speelden onder meer sponsorconflicten een rol. Uiteindelijk was de deal slechts enkele maanden voor de start van het nieuwe seizoen in kannen en kruiken.