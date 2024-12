Club Brugge na deal over tv-contract: "In januari discussiëren we weer over het competitieformat"

De Pro League heeft met DAZN een akkoord bereikt over het voetbalcontract. Landskampioen Club Brugge is tevreden over "de duidelijkheid", maar stelt anderzijds "een voorwaarde". "Minder wedstrijden", deelt CEO Bob Madou nog eens.

Witte rook bij de Pro League vandaag, waar een deal is gesloten over de uitzendrechten van het Belgische voetbal. Al zijn nog lang niet alle punten en komma's gezet.

Zoals altijd worden de uitzendrechten ook gekoppeld aan de verdeelsleutel en het competitieformat.

Nu de financiële krijtlijnen van het akkoord bekend zijn, kan gedebatteerd worden over wie welk deel van de koek krijgt. Als hefboom kunnen de tegenstanders van de huidige competitieformule het format weer op de agenda laten plaatsen.

Het is geen geheim dat Club Brugge een koele minnaar is van deze competitie-invulling. "Er moest duidelijkheid zijn voor de rechtenhouder", vertelde CEO Bob Madou na de algemene vergadering van vandaag. "Maar los daarvan, discussiëren we in januari weer over formats en de verdeelsleutels."

"Dat is volgens de planning en de afspraak. Het format is zeer belangrijk, ja. Het is belangrijk dat we voor een partij gekozen hebben die ons garantie biedt als profliga, maar er is wel een voorwaarde: minder wedstrijden."

"Ik ga ervan uit dat we tot een oplossing komen. DAZN is een logische en veilige keuze. Ik ben blij dat we hier al staan, maar de formatdiscussie voeren we in januari."