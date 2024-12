Yves Vanderhaeghe is klaar voor derde ambtstermijn bij Kortrijk: "Blij met nieuwe uitdaging"

KV Kortrijk is vertrouwd terrein voor Yves Vanderhaeghe. Hij was er van 2008 tot 2014 assistent-coach en van 2014 tot 2015 ook hoofdcoach. Ook tussen 2018 en 2021 stond Vanderhaeghe aan het roer bij KVK.

"Het is inderdaad een ploeg waarmee ik vertrouwd ben en waarvan ik de interne keuken ken", vertelt Vanderhaeghe aan Sporza. "Ik heb me laten vertellen dat het zaterdag mijn 380e match wordt op de bank van Kortrijk. Ik heb hier een vertrouwd gevoel."

Vanderhaeghe is blij dat hij weer aan de bak kan, nadat hij vorig jaar bedankt werd in Saudi-Arabië. "Een jaar zonder werk, dat was nieuw voor mij. Ik ben altijd snel weer aan de slag kunnen gaan. Maar misschien was het wel goed om de batterijen eens goed op te laden."