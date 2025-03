Ex-assistent van Mark van Bommel aan het roer: Andries Ulderink (55) volgt Jonas De Roeck op bij Antwerp

Een bekend gezicht zal bij Antwerp de rest van het seizoen langs de zijlijn staan. Andries Ulderink volgt Jonas De Roeck op, die gisteren de bons kreeg.



Ulderink was al assistent-trainer bij Antwerp onder Mark van Bommel. Dit seizoen was hij tot eind december de assistent van Philippe Clement bij Rangers.



De 55-jarige Nederlander was in een verder verleden ook al trainer bij Go Ahead Eagles, De Graafschap en Jong Ajax.



Bij Antwerp krijgt Ulderink nu de kans om de ploeg tot het einde van het seizoen te trainen. Antwerp is al zeker van de Champions' Play-offs en staat momenteel 5e in de stand.



Donderdag zal hij een eerste keer aan de slag gaan, vrijdag wordt hij aan de pers voorgesteld. Zondag zal Ulderink een eerste keer op de bank zitten als hoofdcoach bij Antwerp. Dan staat een thuiswedstrijd tegen KAA Gent op het programma.