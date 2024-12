Een tracker op het stuur of een airbag op het lichaam: hoe technologie de koers veiliger moet maken

wo 18 december 2024 12:07

Hoe kan de koers nog veiliger worden? Op die vraag werd dinsdag een antwoord gezocht in het Museum van de Wielersport in Roeselare. Twee technologische snufjes kunnen daarbij helpen. "We moeten echt gaan nadenken hoe we technologie kunnen omarmen en in het peloton brengen."

Het wielrennen zal wellicht nooit een risicoloze sport worden, maar dat er op het vlak van veiligheid nog veel winst te behalen is, staat buiten kijf. Daarvoor kan er onder meer ook hulp komen vanuit technologische hoek en twee van die snufjes waren dinsdagavond te bewonderen in Roeselare: een tracker en een airbag. Vooral de zogenoemde aerobag sprong in het oog. Het is een airbag die renners op het lichaam dragen en die openspringt bij een valpartij. De aerobag kan de impact en de letsels van een val stevig inperken.

Ik verwacht dat de aerobag in 2026 in de koers gebruikt zal worden. Bert Celis

"In sporten als MotoGP of skiën kennen ze het concept van een airbag al langer. Nu is het aan het wielrennen om een stap naar meer veiligheid te zetten", zegt ontwikkelaar Bert Celis. De aerobag wordt nog volop ontwikkeld. "We testen nu hoe we de renners zo goed mogelijk kunnen beschermen en hoe we de aerobag zo licht mogelijk kunnen maken. Nu weegt hij zo'n 600 à 700 gram. Ook op aerodynamisch vlak zijn we nog aan het finetunen." Wanneer zien we de aerobag effectief in het peloton? "We hopen het vanaf volgend jaar te kunnen gebruiken tijdens trainingen, want ook daar gebeuren veel ongevallen. En ik verwacht dat hij in 2026 in de koers gebruikt zal worden, wanneer de renners het al gewoon zijn en het voordeel hebben kunnen ervaren op de training. Dat zou de logische stap zijn."

Technologie omarmen