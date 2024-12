"Zó liegen met uitgestreken gezicht": Stijn Stijnen en Patro verdedigen zich na "heksenjacht" in kleedkamerzaak

Wat is er echt gebeurd voor de bekerwedstrijd Patro Eisden - Charleroi? Volgens de 'match delegate' probeerde de thuisploeg en haar coach Stijn Stijnen de tegenstander te "destabiliseren" door onder meer de verwarming zeer warm te draaien, maar vandaag ontkende de verdediging die de feiten in een verhitte zitting voor het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal. "Als ik zoiets choquerends hoor, moet ik wel reageren", beet Stijnen van zich af.

Op 29 oktober bezocht Charleroi Patro Eisden Maasmechelen in de Croky Cup en verloor er met 4-1. Na de wedstrijd bleek dat de omstandigheden voor de bezoekers niet optimaal waren. Een deel van de kleedkamers was toe, de temperatuur zou dertig graden geweest zijn en de toiletten werden tijdelijk afgesloten. Volgens de match delegate had Patro-trainer Stijn Stijnen daarover gezegd dat het diende om de tegenstander te "destabiliseren". Het bondsparket vervolgde de kwestie en eiste 5.000 euro van de club, 2.500 van Stijnen.

Wij hebben stukken aangebracht die heel duidelijk aantonen dat wat er gezegd is over die kleedkamers niet klopt.

De coach en Patro Eisden, bijgestaan door Walter Van Steenbrugge, hadden nog vijf andere werknemers van de club meegenomen op zitting om zich te verdedigen. Twee van hen, spitsencoach Luc Nilis en videoanalist Dave Laeveren waren bij het bewuste gesprek en getuigden formeel dat het verslag van de match delegate niet klopte.

Hutsebaut kon eveneens niet uitleggen waarom zijn verslag te laat was, advocaat Van Steenbrugge had wel een theorie. Volgens hem hadden "krantenknipsels" gebaseerd op uitspraken van "slechte verliezer Rik De Mil" bijgedragen aan het verslag.

Na de zitting reageerde Stijnen nog kort voor onze microfoon. "Of de chauffage-kwestie waar is? Krijgen jullie het er zelf niet warm van om die vraag steeds te stellen? Wij hebben de feiten vandaag juist weergegeven."

"Er zijn stukken aangebracht die heel duidelijk aantonen dat wat er gezegd is over die kleedkamers niet klopt", maakt ook zijn advocaat Van Steenbrugge zich sterk. "Ik heb zelf ook gevoetbald en wanneer we te warm hadden, deden we een raampje open."

Het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal doet "zo snel mogelijk" uitspraak.