Hanne Desmet houdt dubbel gevoel over aan seizoensbegin: "Niet de technische vooruitgang die ik wilde"

di 17 december 2024 07:19

De eerste seizoenshelft van Hanne Desmet kende wat hoogtes en laagtes. In de World Tour staat ze momenteel eerste in de rangschikking op de 1.500 meter. Toch had ze, onder meer na de trainerswissel, over het algemeen op betere resultaten gehoopt. "Ik denk dat de tweede seizoenshelft beter wordt dan de eerste", zegt de Belgische shorttrackster.

4 World Tour-manches gedaan, nog 2 te gaan, en ook het WK komt er nog aan. Na enkele pittige maanden krijgen de shorttrackers nu enkele weken rust. Voor België kwamen de beste prestaties voorlopig van Hanne Desmet. Ze veroverde 5 medailles, waaronder het goud in Montréal op de 1.500 meter. "Ik sta momenteel eerste in de 1.500 meter, dat was zeker een van mijn doelen. In de algemene stand had ik op meer gehoopt." "Er waren veel bestraffingen en ik heb niet helemaal de dingen kunnen doen die ik wilde doen. Ik denk dat het zeker beter kan." Vooral op het vlak van techniek rekent Desmet nog op progressie. "Er zijn slordigheden erin gekropen. Door de toestanden met de coach is er wat tijd verloren gegaan."

Het is leuk als er iemand bij je is die evenveel passie heeft voor goed presteren. Hanne Desmet

Het heeft namelijk een tijdje geduurd tot dat in orde was. De Amerikaan Joey Mantia, de vriend van Desmet, werd namelijk nog niet meteen opnieuw toegevoegd aan de staf als assistent-coach van Fred Blackburn. Dat gebeurde enkele weken dan toch. Mantia is vooral verantwoordelijk voor de vrouwen in het Belgische team. "Ik ben er heel blij mee. Het is direct veel leuker en ik kijk meer uit naar de trainingen." Maar wat brengt Mantia dan precies bij? "Het is vooral op het technische vlak dat hij meer betrokken was. Dat is voor mij het belangrijkste werkpunt. Daar gaat nu eindelijk de aandacht naar die ik wilde." Dat Mantia Desmets vriend is, staat los van de trainingen. "Wij kunnen de twee dingen goed scheiden. Het is leuk wanneer er iemand bij je is die evenveel passie heeft voor goed presteren."

Via Canada naar het WK

De Wereldbeker shorttrack ziet er vanaf dit seizoen iets anders uit. Alle afstanden en rondes volgen elkaar namelijk wat sneller op. "Het is veel intenser geworden dan de vorige jaren", ziet Desmet. "Je ziet het bij alle atleten. Op de derde dag zit iedereen er als een zombie bij. Ik heb wel het gevoel dat ik het goed ben aan het verteren. Weekend na weekend gaat het beter." Het staat wat parallel met hoe het begin 2026 op de Olympische Spelen zal zijn. "Daar is er één dag per afstand, met telkens enkele dagen rust", duidt Desmet "Ik vind het wel leuk om het eens op deze manier te doen." "Er zijn best veel dames die afstanden ertussenuit nemen, de 1.500 meter overslaan bijvoorbeeld. Er zijn er ook die nog altijd alles doen (zoals Desmet, red). Het lukt wel, maar het is echt zwaar."

Ik kijk ernaar uit om een trainingsblok in te plannen middenin het jaar. Hanne Desmet

Van Montréal ging Hanne Desmet al naar Peking en Seoul. Nu is ze even in eigen land voor de kerstperiode. Binnenkort trekt ze wel weer naar Hongarije om te trainen, waardoor ze normaal gezien het EK overslaat. "Ik kijk ernaar uit om een trainingsblok in te plannen midden in het jaar. Dat heb ik normaal nooit. Ik denk dat het wel een voordeel kan zijn." Tot slot zijn er nog World Tour-manches in Tilburg en Milaan, en het WK in Peking. "Daar wil ik mijn focus op leggen, want volgend jaar zal het op dezelfde manier gaan. Het is een goed jaar om te oefenen op het jaar van de Spelen." Desmet zal met revanchegevoelens naar het WK trekken. Vorig seizoen verloor ze zilver (1.500 meter) en goud (1.000 meter) door bestraffingen. "Ik wil het zeker goedmaken. Die twee wedstrijden wel winnen, dat is het doel."

Schulting achterna?