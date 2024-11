World Tour shorttrack: Hanne Desmet pakt goud op de 1.500 meter

Stijn Desmet moet herkansen

Geen foutloze start van Stijn Desmet in de 2e WB-manche. Onze landgenoot liet zich in de series van de 1.000 meter verrassen door de Italiaan Luca Spechenhauser en de Pool Felix Pigeon.



Later vandaag krijgt hij een herkansing om zich te plaatsen. Stijn Desmet was wel de primus in de kwalificaties voor de1.500 meter en werd 2e op de 500 meter.



Zus Hanne Desmet had geen moeite om zich te kwalificeren voor de 3 afstanden. Ze won de kwalificaties op de 1.000 en 1.500 meter en werd 2e op de 500 meter.



Op de 1.500 meter kwam Hanne snuffelen aan het Belgisch record. Met een chrono van 2'18"873 was ze maar een tiende van een seconde langzamer dan het nationale record waarmee ze in Peking net naast een olympische medaille greep.