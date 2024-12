2 Belgische wereldkampioenen in amper 1 maand? Tekst en uitleg bij de complexe titelstrijd in de triatlonwereld

"Meer wereldkampioenen dan wedstrijden." Het is een verwijt dat het boksen al jaren krijgt, maar ook het triatlon nu vaker mee flirt. Deze maand alleen al pakten met Jelle Geens en Marten Van Riel twee Belgen een wereldtitel. Toeval of tekenend? Achtergrond bij de (georganiseerde) chaos die de triatlonwereld soms lijkt.

België boven in de triatlonwereld. Dit weekend kroonde Jelle Geens zich tot wereldkampioen triatlon. Hij deed dat in de 70.3 Ironman-klasse.

Ter volledigheid, en voor wie zich zou afvragen wat de schijnbaar willekeurige cijfers in de benaming willen zeggen: de 70.3 is over alle disciplines 70.3 mijl lang (1,2 mijl zwemmen + 56 mijl fietsen + 13,1 mijl hardlopen), de T100 slaat dan weer op het totaal aantal kilometers (2km zwemmen + 80km lopen + 18km fietsen).

Even back to basics. Triatlonwedstrijden worden georganiseerd over verschillende afstanden (zie tabel hieronder), die grofweg te verdelen zijn in twee categorieën: korte en lange afstanden. De super sprint-, de sprinttriatlon en de olympische afstand vallen onder de categorie van de korte afstanden. Alles wat langer is dan de olympische afstand (1,5 kilometer zwemmen, 40 kilometer fietsen en 10 kilometer lopen) wordt gezien als langeafstandstriatlons.

Nu we het rekenwerk achter de rug hebben, kunnen we iets dieper ingaan op het organisatorische niveau in de triatlonwereld.



Want, meer dan alleen de afstanden, spelen ook de onderlinge machtsverhoudingen van de organisatoren een rol in de wirwar aan wedstrijden.



De bekendste speler is natuurlijk "Ironman". Het merk dat een instituut werd door een exponentiële groei in populariteit de laatste decennia. Zo lijkt het de laatste jaren een monopolie gegenereerd te hebben op de lange afstanden.



Vraag aan elke triatleet welke wedstrijd ze nog willen winnen en zo goed als iedereen zal de Ironman van Hawaï zeggen.

Sinds Julie Moss (video) er in een van de eerste edities op handen en voeten over de finish kroop, is de wedstrijd op Kona mythisch geworden in triatlonland. En zo vergaarde Ironman - dat tegenwoordig wedstrijden over heel de wereld organiseert - haast alleenrecht op de lange afstanden.

Elk jaar kroont het dan ook iemand tot wereldkampioen op de Ironman 70.3 - dit jaar was dat dus Jelle Geens - en de (volledige) Ironman. Een claim die door de mythe van Hawaii aanvaard wordt door de triatlonwereld.