VIDEO - Zo namen Cercle Brugge en zijn topschutter afscheid: "Ik blijf Cercle van dichtbij volgen"

Zelf had hij liefst met de topschuttersleeuw op zijn rug gespeeld, en uiteraard had hij liever gewonnen. Maar Kévin Denkey schonk zijn Cercle Brugge wel een goal én een punt, de fans schonken hem een mooi eerbetoon. "Ik ben blij om te hebben kunnen spelen voor deze club", gaf hij achteraf nog mee. Bekijk hieronder het afscheid van de topschutter.

De spits heeft geen deel meer in de toekomst van de vereniging, maar zal niet stoppen met zich te vereenzelvigen met groen-zwart.

Een uurtje eerder scoorde hij de gelijkmaker tegen KAA Gent. "Ik ben blij dat het een doelpunt is dat helpt, het levert een punt op. Een belangrijk punt in onze situatie."

De situatie van Cercle is natuurlijk zorgwekkend, met een positie in de onderste regionen van het klassement. "Ik was heel graag gebleven om er nog alles aan te doen om te helpen, maar ik moet nu vertrekken."

"Ik ga Cercle van heel dichtbij volgen. Ik hoop dat ik kan terugkeren om match te kijken van de ploeg in eerste klasse én in Europa", spreekt de Togolees zijn laatste hoop uit.

"Dankuwel België, dankuwel Cercle Brugge."