Southampton zet coach - die te vroeg naar kleedkamer trok - op straat na pijnlijke avond tegen Tottenham

Southampton heeft enkele uren na de zware 0-5-nederlaag tegen Tottenham, coach Russell Martin aan de deur gezet. Southampton staat laatste in de Premier League, met amper 5 punten na 16 speeldagen. Het kon dit seizoen nog maar een keer winnen in de competitie, begin november tegen Everton (1-0).

De thuiswedstrijd tegen Tottenham werd een heel pijnlijke avond voor Southampton. Na amper 25 minuten stond er al 0-4 op het scorebord en net voor de pauze maakte James Maddison er 0-5 van.

Die laatste goal had Southampton-coach Russell Martin gemist, want hij was iets vroeger al richting de kleedkamer vertrokken. Een pijnlijke blunder, maar misschien voelde hij toen al de bui hangen.

De 38-jarige Martin was sinds de zomer van 2023 hoofdcoach van Southampton. Hij leidde de club vorig seizoen via de play-offs naar promotie naar de Premier League. Afgelopen zomer ondertekende hij nog een nieuw contract voor drie seizoenen, maar nu volgt toch de aftocht.