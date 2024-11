Toumani Camara en Ajay Mitchell schitteren in Belgische NBA-clash, OKC klopt Portland

Aan de overkant begon Ajay Mitchell op de bank, maar de jonge Luikenaar kreeg van succescoach Mark Daigneault - die een hoge pet op heeft van Mitchell - opnieuw heel wat speeltijd.

In 22 speelminuten, het op vijf na meeste bij OKC, toonde onze landgenoot opnieuw zijn veelzijdigheid met strakke defense en ook twee steals. Maar ook met de bal in de hand etaleerde hij zijn klasse.

Met 10 punten, 4 rebounds, 1 assist en 2 steals hielp Mitchell Oklahoma uiteindelijk aan een logische zege. Thunder-sterren Jalen Williams en Shai Gilgeous-Alexander waren samen goed voor 58 punten.

In de stand in de Western Conference blijft OKC bovenin gebeiteld. Met 12 zeges in 16 wedstrijden moet het enkel het Golden State van Steph Curry voor zich laten. Portland staat met 6 zeges in 15 wedstrijden op een dertiende plek.