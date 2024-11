Lewis Hamilton verduidelijkt suggestieve radioboodschap: "Ik wilde niet echt terugkeren na Brazilië"

In de Formule 1 staan met Las Vegas, Qatar en Abu Dhabi de laatste GP's van het seizoen op het programma. Voor Lewis Hamilton vormen die races het laatste drieluik van zijn tijdperk bij Mercedes. Al leek het na de vorige GP even alsof Hamilton vroeger zijn voet van het gaspedaal zou halen.

Lewis Hamilton wisselt na dit seizoen Mercedes in voor Ferrari, maar na een tegenvallende GP van Brazilië - 11e in de sprintrace, 10e in de Grote Prijs - zag het er even naar uit dat hij de 3 resterende GP's zou laten schieten.

"Als dit de laatste keer was, dan was het jammer dat het niet geweldig was, maar ik ben jullie allemaal dankbaar", zei Hamilton via de boordradio op Interlagos.

Mercedes ontkrachtte de insinuaties en Hamilton is er nog bij in Las Vegas. Daar werd hij natuurlijk aan de tand gevoeld over wat zijn motief was voor die uitspraak.

"Ik voelde me op dat moment gewoon zo", aldus Hamilton. "Ik wilde niet echt terugkeren na dat weekend."

"Maar ik denk dat zoiets natuurlijk is. Het is frustrerend als je een seizoen zoals dit jaar beleeft. Ik ben er overigens vrij zeker van dat dit me niet meer zal overkomen. Of ik zal er zelf toch alles aan doen om het niet nog eens mee te maken."

"Het was geen aangenaam gevoel", besloot de zevenvoudige wereldkampioen. "Maar ik ben hier nu in de VS. Ik sta sterk in mijn schoenen en ik zal alles geven in de laatste races."