Heeft Hamilton laatste race voor Mercedes gereden? Team ontkent geruchten na opvallende radioboodschap

Zit het tijdperk van Lewis Hamilton bij Mercedes er 3 races voor het seizoen al op? Een radioboodschap van de zevenvoudige wereldkampioen in Sao Paulo zwengelde de geruchtenmolen aan, maar volgens Mercedes zit de Brit in Las Vegas wel degelijk achter het stuur.

Lewis Hamilton maakt volgend seizoen de overstap naar Ferrari, wat in december een einde maakt aan zijn spraakmakende periode van 12 seizoenen bij Mercedes.

Toch doken er geruchten op dat zijn tijdperk bij de Duitse renstal vroeger dan verwacht tot een einde zou komen. Na zijn teleurstellende prestatie in Brazilië - 11e in de sprintrace, 10e in de Grote Prijs - zou de zevenvoudige wereldkampioen er meteen een punt achter zetten.

De geruchten werden gevoed door een opvallende radioboodschap van de Brit. "Dit was een rampzalig weekend", zei Hamilton via de boordradio op Interlagos. "De wagen is nooit slechter geweest. Als dit de laatste keer was, dan was het jammer dat het niet geweldig was, maar ik ben jullie allemaal dankbaar."

Hamilton deed er bij Sky Sports nog een schepje bovenop. Hij zei dat hij in plaats van de laatste 3 races van het seizoen te rijden, "met plezier op vakantie zou kunnen gaan".

Een einde in mineur? Volgens Mercedes zal Hamilton in Las Vegas (24 november), Qatar (1 december) en Abu Dhabi (8 december) gewoon aan de start staan. Zijn afscheidsboodschap zou gericht geweest zijn tot enkele Braziliaanse teamleden.

Hamilton staat dit jaar 7e in het WK-klassement. Hij heeft 2 overwinningen dit seizoen, in Groot-Brittannië en België, nummers 104 en 105 uit zijn carrière.