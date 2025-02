Spektakel in Monaco? Twee verplichte pitstops moeten iconische race reanimeren

Van de Grote Prijs van Monaco van vorig jaar hoefde je eigenlijk maar één van de 78 rondjes te zien. Een crash van Sergio Perez en de twee Haas-bolides in de openingsronde haalde alle spanning uit de race.

Alle rijders konden hun verplichte pitstop afwerken tijdens de rode vlag, waardoor we een saaie processie kregen in de smalle straten van het prinsdom. Met polesitter Charles Leclerc als winnaar van de patstelling.

Om een herhaling van dat scenario te vermijden, voert de FIA een verplichte tweede pitstop in voor de GP van Monaco. Het moet meer spektakel opleveren en meer strategische keuzes.

Concreet moeten de rijders verplicht minimaal drie sets banden gebruiken, en dus ook twee keer stoppen (in plaats van de ene verplichte pitstop in andere races). Als de maatregel succesvol blijkt, zou de FIA kunnen overwegen om de regel ook op andere stratencircuits in te voeren.