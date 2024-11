Tottenham-speler Bentancur 7 matchen geschorst voor racistische uitspraken over ploegmaat Son

De Uruguayaan Rodrigo Bentancur heeft van de Engelse voetbalbond (FA) een schorsing van 7 wedstrijden opgelegd gekregen voor racistische uitspraken over zijn ploegmaat Son Heung-min. De middenvelder van Tottenham moet ook een boete van 120.000 euro betalen.

"Een hele slechte grap." Zo noemde Rodrigo Bentancur begin juni zijn uitspraken op de Uruguayaanse televisie.

Toen de Tottenham-speler een shirt van ploegmaat Son Heung-min kreeg om te signeren zei hij: "Een shirt van Sonny? Het kan ook van zijn neef zijn. Ze lijken allemaal op elkaar."

Bentancur bood later zijn excuses aan en Son wimpelde het incident weg als "een menselijke fout". Maar de FA ging er niet zo licht over. Drie maanden later krijgt hij alsnog een schorsing voor wangedrag tegenover een ploegmaat.

Volgens de FA is er bij zijn opmerking sprake van "een verwijzing, expliciet of impliciet, naar nationaliteit en/of ras en/of etnische afkomst".