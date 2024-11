Eli Iserbyt botst in Hamme met fotograaf: "Het was een onbewuste actie en de plooien zijn gladgestreken"

zo 17 november 2024 18:55

Een nieuwe saga in het tot dusver vervelende veldritseizoen voor Eli Iserbyt. De West-Vlaming kwam in de Flandriencross in Hamme al vroeg ten val en verscheen na de wedstrijd aangeslagen voor de camera's met een ingetapete vinger. Vooral de oorzaak van de valpartij zat Iserbyt dwars. "Ik werd vol meegepakt door een fotograaf", vertelde hij zelf. Iserbyt kreeg intussen excuses. "De plooien zijn gladgestreken."

Dat het voorlopig niet het seizoen van Eli Iserbyt is, werd ook vandaag weer op pijnlijke wijze onderstreept. De Belgische kampioen ging in de Flandriencross al vroeg tegen de vlakte. Iserbyt nam na de wedstrijd zijn tijd in de verzorgingstent en verscheen daarna met een ingetapete vinger voor de camera. "Ik denk dat ik een spaak tegen mijn vinger kreeg", vertelde hij duidelijk teleurgesteld. "Je zag het niet op tv, maar ik werd door een fotograaf (al is op de beelden niet duidelijk of het een officiële fotograaf of supporter is, red.) vol meegepakt aan mijn schouder en daardoor schiet ik uit het spoor aan hoge snelheid. Zo val ik en rijdt iedereen op mij." "Je verwacht niet dat iemand zo ver over de draad hangt, zeker niet met een fototoestel dat een halve meter lang is. Dat was echt super jammer."

Je zag het niet op tv, maar ik werd door een fotograaf vol meegepakt aan mijn schouder. Eli Iserbyt

De fotograaf kwam zich na de wedstrijd verontschuldigen, zo meldt de ploeg. “Hij gaf toe dat het om een onbewuste actie ging”, licht ploegmanager Jurgen Mettepenningen toe. “De plooien zijn gladgestreken, maar ik zou wel willen oproepen dat iedereen achter de omheining van het parcours blijft om zulke incidenten in de toekomst te vermijden."

Gekneusde vinger na eerdere val