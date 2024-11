Eli Iserbyt aangeslagen na nieuwe pechdag met stevige val: "Een fotograaf pakte mij vol mee aan mijn schouder"

Een nieuwe saga in het tot dusver vervelende veldritseizoen voor Eli Iserbyt. De West-Vlaming kwam in de Flandriencross in Hamme al vroeg ten val en verscheen na de wedstrijd aangeslagen voor de camera's met een ingetapete vinger. Vooral de oorzaak van de valpartij zat Iserbyt dwars. "Ik werd vol meegepakt door een fotograaf", klonk het.

"Je verwacht niet dat iemand zo ver over de draad hangt, zeker niet met een fototoestel dat een halve meter lang is. Dat was echt super jammer."

Dat het voorlopig niet het seizoen van Eli Iserbyt is, werd ook vandaag weer op pijnlijke wijze onderstreept. De Belgische kampioen ging in de Flandriencross al vroeg tegen de vlakte.

Iserbyt herpakte zich daarna wel uitstekend en ging bijna nog met de zege aan de haal. "Spijtig dat ik de winst niet meer kon pakken", baalde hij.

"Ik was eigenlijk altijd een beetje Lars van der Haar zijn wiel aan het zoeken voor het klassement, want na die val zat hij dicht bij mij. Hij nam mij ook mee naar de kopgroep. Dan wou ik gewoon op kop rijden om Lars achter mij te houden. In de laatste ronde zag ik dat winst plots nog mogelijk was."

De Belgische kampioen nadert na vandaag wel tot op 2 seconden van de leidersplek in het klassement. "Dat is wel goed. En dat had ik zeker niet verwacht halfweg cross."



Al bij al dus wel een opsteker voor Iserbyt, ondanks de vervelende val. "Het doet goed om hier weer 2e te zijn, dat had ik wel nodig volgens mij. Nu gaan we toewerken naar die eerste wereldbeker."