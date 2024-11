Was de bokskamp de hype niet waard? "Dit is een spijtige voetnoot in de carrière van Mike Tyson"

"Jake Paul heeft het slim gespeeld en Mike Tyson had er daarna niets meer tegenin te brengen. De keiharde wetten van de sport zijn gerespecteerd: Jake Paul (27) was te jong voor Mike Tyson (58)."

Mike Tyson kon alleen in de eerste rondes wat weerwerk bieden tegen Jake Paul. "Jake Paul had nog wat respectueuze schrik in de eerste twee rondes", zag ook Alain Van Driessche.

De zegswijze "He grew old overnight" gaat zelfs niet op voor Mike Tyson. "Hij is ermee gestopt in 2005 na een nederlaag tegen Kevin McBride, ook geen wereldtopper."

"En eigenlijk was de terugval van "Iron Mike" al ingezet met zijn nederlaag tegen James Douglas Buster in 1991. Dat is ruim 30 jaar geleden. De sport is onverbiddelijk en het leeftijdsverschil was te veel van het goede."

Hoe moeten we dit nu inschatten? "Dit is een spijtige voetnoot in de carrière van Mike Tyson. Hij is toch nog altijd de man die de warboel in de jaren 80 heeft opgekuist."

"Er waren geen grote namen meer na Larry Holmes, de terechte opvolger van de generatie Ali, Foreman en Frazier, en toen kwam Mike Tyson."