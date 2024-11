Lotte Kopecky koerst in Gent: "3 weken was langste rustperiode ooit, het wordt lastige avond"

vr 15 november 2024 21:09

Lotte Kopecky knoopt vandaag weer aan met de competitie. Ze doet mee aan de Tweedaagse voor vrouwen in Gent. Na een deugddoende vakantie ruilde de wereldkampioene op de weg de bikini en galakledij weer in voor de koerskledij: "Het heeft lang genoeg geduurd. Drie weken is de langste rustperiode die ik al gehad heb. Het zal pikken vanavond."

Wat bracht de vakantie? "Het is redelijk druk geweest. Ik ben een weekje op vakantie geweest naar Zuid-Afrika met mijn vader. We hebben superveel walvissen gezien."



"Het was de perfecte periode om er te zijn. Het was een actieve vakantie en om dat met mijn vader te doen was speciaal."



"Daarna was er ook een week thuis met heel veel verplichtingen." Wij spraken Lotte Kopecky voor de wedstrijden van vanavond. "Ik verwacht dat het heel lastig gaat worden voor mij. Ik denk dat ik conditioneel een beetje op het dieptepunt zit van de afgelopen 3 jaar."



"Zeker na zo'n lange rustperiode. We zullen zien. Ik heb geen idee hoe het zal gaan. Maar ik ga ook niet tevreden zijn met geen overwinning..."

